Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
KOBNI DOČEK U ŠVICARSKOJ

Ispovijest mladića iz Novog Pazara koji je bio u Crans-Montani: 'Osjetio sam kako mi plamen dolazi prema licu'

Švicarska Crans-Montana
Foto: REUTERS
1/39
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 08:14

Istraga o uzrocima požara u Crans-Montani još je u tijeku, a švicarske vlasti najavile su temeljitu kontrolu sigurnosnih uvjeta u objektima namijenjenima većim okupljanjima.

Tijekom novogodišnje noći luksuzno švicarsko skijalište Crans-Montana potresao je razoran požar koji je izbio u jednom ugostiteljskom objektu. Među gostima koji su se u tom trenutku nalazili u lokalu bio je i mladić porijeklom iz Novog Pazara, Meldin Mehmedović, koji je iz tragedije izašao s lakšim ozljedama, prenosi Avaz.

Iako fizički nije teže stradao, iskustvo koje je proživio ostavilo je snažan psihološki dojam. Mehmedović, koji je rođen i odrastao u prigradskom naselju Požega kod Novog Pazara, opisao je dramatične trenutke koji su prethodili izbijanju vatre, ističući da se sve odvilo iznimno brzo i bez ikakvog upozorenja.

Prema njegovim riječima, slavlje je u početku protjecalo u veseloj atmosferi – gosti su plesali i nazdravljali Novoj godini. U jednom trenutku osoblje je u prostor unosilo boce šampanjca s upaljenim prskalicama.

– Jedna boca je podignuta previsoko i plamen je zahvatio plafon. Sve se zapalilo u sekundi. Došlo je do snažne deflagracije i vatra se momentalno proširila. Nisam ni vidio kako je krenulo, samo sam se sagnuo i osjetio plamen kako dolazi prema mom licu – ispričao je Mehmedović.

Navodi i da su se na plafonu nalazili paneli od pjenastog materijala koji služe za zvučnu izolaciju, a koji su, kako se sumnja, bili izuzetno zapaljivi. Upravo to je, prema prvim nalazima istrage, mogao biti jedan od ključnih razloga zašto se vatra proširila tolikom brzinom i izazvala veliki broj stradalih i povrijeđenih u vrlo kratkom vremenu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i snalažljivosti, Mehmedović je uspio napustiti zahvaćeni prostor prije nego što je vatra u potpunosti progutala objekt. Hitna mu je pružila pomoć na licu mjesta, a potom je pušten na kućno liječenje. Istraga o uzrocima požara u Crans-Montani još je u tijeku, a švicarske vlasti najavile su temeljitu kontrolu sigurnosnih uvjeta u objektima namijenjenima većim okupljanjima.
Ključne riječi
Crans-Montana Švicarska požar

Komentara 4

Pogledaj Sve
CH
Changi
09:01 03.01.2026.

Požar kao i onaj u Makedoniji prije godinu dana. Nitko ne zna koliko je ljudi bilo, loša izolacija, nema izlaza u slučaju požara. U Švicarskoj ko preslikano.

SE
Serđo23
08:50 03.01.2026.

Kako se švicarcima može dogodit takav propust da u lokal za mlade stave zapaljive izolacione ploče ? Da se to kod nas dogodilo brujali bi svi svi EU mediji da smo nesigurna zemlja !

PA
PatMat
08:48 03.01.2026.

Toliko o švicarskoj kvaliteti, strogim nadzorima, najvišim sigurnosnim standardima i sl. Izgleda da je i tamo kao i na Balkanu korupcija, zaobilaženje pravila, da se uštedi i prigrabi što više para...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POGINULO NAJMANJE 40 OSOBA

Vlasnik kluba iz Crans-Montane već je bio u zatvoru: Sam je preuređivao lokal, vlasti sada istražuju sporne zahvate

Nakon tragedije, Moretti i njegova supruga oglasili su se u švicarskim medijima, istaknuvši da su potreseni događajem i da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. – Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je loše – poručio je Moretti, naglašavajući kako je klub godinama poslovao u skladu s propisima te da je bio podvrgnut inspekcijama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!