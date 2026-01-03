Ispovijest mladića iz Novog Pazara koji je bio u Crans-Montani: 'Osjetio sam kako mi plamen dolazi prema licu'

Tijekom novogodišnje noći luksuzno švicarsko skijalište Crans-Montana potresao je razoran požar koji je izbio u jednom ugostiteljskom objektu. Među gostima koji su se u tom trenutku nalazili u lokalu bio je i mladić porijeklom iz Novog Pazara, Meldin Mehmedović, koji je iz tragedije izašao s lakšim ozljedama, prenosi Avaz.

Iako fizički nije teže stradao, iskustvo koje je proživio ostavilo je snažan psihološki dojam. Mehmedović, koji je rođen i odrastao u prigradskom naselju Požega kod Novog Pazara, opisao je dramatične trenutke koji su prethodili izbijanju vatre, ističući da se sve odvilo iznimno brzo i bez ikakvog upozorenja.

Prema njegovim riječima, slavlje je u početku protjecalo u veseloj atmosferi – gosti su plesali i nazdravljali Novoj godini. U jednom trenutku osoblje je u prostor unosilo boce šampanjca s upaljenim prskalicama.

– Jedna boca je podignuta previsoko i plamen je zahvatio plafon. Sve se zapalilo u sekundi. Došlo je do snažne deflagracije i vatra se momentalno proširila. Nisam ni vidio kako je krenulo, samo sam se sagnuo i osjetio plamen kako dolazi prema mom licu – ispričao je Mehmedović.

Navodi i da su se na plafonu nalazili paneli od pjenastog materijala koji služe za zvučnu izolaciju, a koji su, kako se sumnja, bili izuzetno zapaljivi. Upravo to je, prema prvim nalazima istrage, mogao biti jedan od ključnih razloga zašto se vatra proširila tolikom brzinom i izazvala veliki broj stradalih i povrijeđenih u vrlo kratkom vremenu.

Zahvaljujući brzoj reakciji i snalažljivosti, Mehmedović je uspio napustiti zahvaćeni prostor prije nego što je vatra u potpunosti progutala objekt. Hitna mu je pružila pomoć na licu mjesta, a potom je pušten na kućno liječenje. Istraga o uzrocima požara u Crans-Montani još je u tijeku, a švicarske vlasti najavile su temeljitu kontrolu sigurnosnih uvjeta u objektima namijenjenima većim okupljanjima.