NAKON ZATVORA DAO OSTAVKU

Kerum odlazi s čelnog mjesta u Nadzornom odboru tvrtke Žnjan

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Autor
Slavica Vuković
02.01.2026.
u 19:00

Željko Kerum, nakon što je Božić proveo u ćeliji na splitskim Bilicama, trenutačno se odmara u krugu obitelji

Željko Kerum, predsjednik HGS-a, dao je ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan, iako je na konferenciji za novinare održanoj nakon što je izašao iz zatvora na Bilicama izjavio kako nema pravne zapreke u obnašanju dužnosti te da će otići tek nakon što se provede revizija poslovanja. Njegov odlazak potvrdio nam je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, ustvrdivši kako ta odluka nije neočekivana. – On je najavljivao odlazak. Revizija je već pokrenuta i zaključio je da nema razloga čekati – izjavio je Šuta, koji nam je potvrdio kako će na Kerumovo mjesto doći netko drugi iz vrha HGS-a, vjerojatno Lidija Bekavac.

Naime, nakon što je Željko Kerum proveo u zatvoru 15 dana jer je prekršajno kažnjen zbog izazivanja prometne nesreće u vrijeme kada mu je vozačka dozvola bila oduzeta, postala je politički problematična njegova funkcija na mjestu predsjednika NO Žnjan, na kojoj je inzistirao najavljujući kako želi razotkriti kriminal bivše gradske administracije Ivice Puljka vezan za uređenje Žnjana. Već tada je najavljivao svoj odlazak s funkcije kad revizija bude provedena, ali situacija se promijenila. Za Dalmatinski portal Željko Kerum izjavio je kako je "bilo velikih pritisaka" te je odlučio otići jer nije želio "stajati na putu razvoja".

Istaknuo je da će Lidija Bekavac nastaviti njegovim putem. Ona je jedna od Kerumovih najužih suradnica. U politici je koliko i on. Trenutačno obnaša dužnosti članice Kazališnog vijeća HNK Split i Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti. Željko Kerum, nakon što je Božić proveo u ćeliji na splitskim Bilicama, trenutačno se odmara u krugu obitelji.

Rigorozna pravila: Znate li što sve ne smijete imati u prtljažniku kad iz susjedne države ulazite u Hrvatsku?
Ključne riječi
zatvor lidija bekavac žnjan Željko Kerum

