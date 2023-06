Odbačena tužba DORH-a protiv Sindikata: Djelatnici sudova smiju u štrajk

Danas je na Županijskom sudu u Zagrebu odbačena tužba DORH-a protiv Sindikata državnih i lokalnih službenika te odlučio kako se štrajk, kojeg su djelatnici sudova najavljivali, smije održati. Konačna presuda o zakonitosti štrajka trebala bi biti donesena u ponedjeljak, doznaje Dnevnik.hr, tako da se radi o privremenoj mjeri.

Sindikat je prošloga petka donio odluku o štrajku u ponedjeljak 5. lipnja, i to nakon pregovora s ministrom Ivanom Malenicom o povećaju plaća, čemu im se nije udovoljilo. Kako bi ih se spriječilo da taj štrajk i održe, u četvrtak im je stigla tužba, koju je Županijski sud sada odbacio. Još je ranije tijekom ovog petka štrajk komentirao i Malenica, navodeći kako je ''tužba podnesena jer nisu ispunjeni uvjeti za njegovo održavanje''.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Primarni razlozi su da se ne radi o subjektima koji su ovlašteni za poduzimanje štrajka i da ne postoje razlozi zbog kojih bi štrajk bio opravdan - poručio je.

Danas u 13 sati ispred Općinskog suda u Makarskoj organiziran je i izlazak svih službenika namještenika izvan zgrade ''u znak potpore našoj borbi za dostojanstven život uz adekvatno plaćen rad''. ''Plenkoviću, je li ti žena kupuje kokoš na akciji'', ''Svi za jednog, jedan za sve'', ''Doktorima i sucima štrajk je bio zakonit?!'', pisalo je na transparentima ispred zgrade Županijskog suda u Splitu, gdje su također djelatnici izašli s transparentima.

Podsjetimo, sredinom travnja najavljeno je da će sucima i pravosudnim dužnosnicima rasti plaće i koeficijenti, te da će predložene izmjene biti odobrene prije ljetne stanke u radu Hrvatskog Sabora, no ubrzo nakon toga, Ministarstvo pravosuđa i uprave izvijestilo je da iz procedure povlači izmjene i dopune Zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika te da će novi prijedlog iznijeti nakon dodatnih konzultacija s članovima radne skupine.

VEZANI ČLANCI:

- Čitava reforma trebala bi završiti početkom sljedeće godine koja će zasigurno rezultirati povećanjem plaća i to upravo za one kategorije državnih i javnih službenika koji su najmanje plaćeni, a riječ je o službenicima i namještenicima, što uključuje i one u pravosudnim tijelima - dodao je danas nakon sjednice Vlade Malenica.

>> VIDEO Održan "bijeli štrajk" sudaca na hrvatskim sudovima