Od svećenika tražio 350.000 kuna i zaprijetio objavom njegovih fotografija iz kasina

Zbog pokušaja ucjene svećenika, na godinu dana zatvora, uvjetno na tri godine, nepravomoćno je na Općinskom sudu u Čakovcu osuđen Goran J. s prebivalištem u Dugom Selu. Kažnjen je i sa 110 dnevnih iznosa plaće, odnosno 25.630 kuna.

On je, prema presudi, od 28. svibnja do 31. svibnja 2019. preko e-maila markobosanac35@gmail.com poslao više poruka svećeniku u jednoj međimurskoj župi, s fotografijom iz kasina u Zagrebu. U porukama je naveo da ima još deset slika i video zapisa, zaprijetivši mu da će foto i video materijal objaviti u novinama i u emisiji "Provjereno".

Spreman je, napisao je u poruci, uništiti dokaze jer zna da se radi o svećeniku. U večernjim satima nazvao je svećenika sa sakrivenog broja i rekao mu da ga prati već mjesec dana. Zatražio je 350.000 kuna, u protivnom će fotografije i video zapise objaviti. U strahu da to ne učini, svećenik je pristao, zamolio je rok za prikupljenje novca, a primopredaju su dogovorili za 31. svibnja u 12 sati. Goran J. je u međuvremenu nastavio slati prijeteće poruke, pritišćući svećenika, a kad je 31. svibnja doputovao preuzeti novac, odmah je uhićen. Svećenik je, naime, o svemu obavijestio policiju.

Na suđenju Goran J. je izjavio da se smatra krivim. Priznao je počinjenje kaznenog djela, rekao je da mu je žao i da se kaje jer nije trebao tako postupiti. Ispričao je da je često odlazio u kasino i gotovo svakodnevno u večernjim satima viđao jednu osobu. Preko internetske tražilice saznao je da se radi o svećeniku. Uočio je da je često igra za velike iznose novca, od 50.000 do 100.000 kuna, a kako je od ranije imao neke probleme sa svećenicima, a i majka i supruga su mu vjernice, zasmetalo ga je, rekao je, da svećenik kocka. Odlučio mu se javiti, otvorio je e-mail adresu i prvo zatražio neka sam odredi iznos koji će mu isplatiti, no kasnije je odlučio da mu treba platiti ravnih 350.000 kuna. Novac je, a to je, kako tvrdi, i rekao svećeniku, namjeravao dati u humanitarne svrhe.

- Cilj mi je bio samo osramotiti ga jer se nije trebao tako ponašati - branio se Goran J. Dogovorenog dana stigao je s bratom u Međimurje, no ubrzo su i njega i brata uhitili policijski službenici u civilu. U jednom od oduzetnih mobitela pronađene su slike svećenika u kasinu snimljene 27. svibnja 2019. od 19.03 do 21.32 sati, a u drugom mobitelu pronađeno je još fotografija i screenshotovi komunikacije preko WhatsApp-a između njega i svećenika u razdoblju od 28. svibnja 2019. do 31. svibnja 2019.

Sud je u presudi naveo da ga to što nije imao namjeru novac zadržati za sebe, već ga dati u humanitarne svrhe, kako se branio, ne amnestira od kaznenopravne odgovornosti jer je postupao s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi na koju nije imao pravo. Kako nije došlo do primopredaje novaca jer je prije toga uhićen, kazneno djelo ostalo je u pokušaju. Sud mu je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir raniju neosuđivanost i priznanje djela, a otegotne nije našao. U presudi se ne navodi je li svećenik svjedočio.