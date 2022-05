Od sutra u Austriji bez maski, osim u Beču. “Zelena putovnica” samo za tri puta cijepljene

Od sutra se u Austriji privremeno, na tri mjeseca ukida obveza FFP2 maski kao zaštita od širenja koronavirusa, izuzev u bolnicama i staračkim domovima, gdje su maske i nadalje obvezne. Iznimka je Grad Beč.

Dakle, svi koji žive u Beču, kao i turisti koji dođu u posjet austrijskom glavnom gradu moraju i nakon 1. lipnja u sredstvima javnog prijevoza, ljekarnama, posjetu liječniku, te u bolnicama i staračkim domovima, i nadalje nositi preko nosa i usta FFP2 masku.

Uredba o ukidanju obveze nošenja maske austrijskog Ministarstva zdravstva je na snazi do 23. kolovoza ove godine, a potom će se iznova odlučivati kako dalje, s obzirom da neki stručnjaci već sada najavljuju novi val pandemije koronavirusa za ovogodišnju jesen.

Za navedena nova pravila i objavljenu Uredbu već su Austrijanci čuli i s njom s upoznati.

Međutim, ono što im dosad nitko nije rekao nego je jučer samo potiho spomenuto, a danas objavljuju austrijski mediji je da ta ista Uredba Ministarstva zdravstva sadrži i jednu jako važnu novinu, a to je da će “zelenu putovnicu” nakon 23. kolovoza moći dobiti samo one osobe koje su tri puta cijepljene protiv koronavirusa. To znači, kako ističu mediji,da će se i osobe koje su preboljele Covid-19, morati cijepiti.

U pojašnjenju odredbe stoji da osobama koje su primile dvije doze cjepiva protiv koronavirusa i preboljele su Covid-19, taj status neće biti priznat kao da su tri puta cijepljene, jer se izlječenje od Covida neće računati kao booster doza. Kako izvještavaju mediji, prema sadašnjim podacima riječ je o oko 50.000 osoba koje su dva puta cijepljene protiv koronavirusa i uz to su oboljele i ozdravile od Covid-a 19.

Novom odredbom austrijska vlada namjerava stimulirati dva puta cijepljene Austrijance da odu po treću, booster dozu Covid cjepiva. U protivnom, neće dobit, ili će im biti “ugašena”i “zelena putovnica”, kojoj će od jeseni očito biti vraćen njen prethodni veliki značaj. To znači da bi oni sa “samo” dvije primljene doze cjepiva mogli biti potisnuti u drugi plan, odnosno biti “zaključani” tamo gdje će se tražiti “zelena putovnica”.

Isto to se odnosi i na one koji su samo jednom cijepljeni, a uz to su i preboljeli Covid-19.A što će tek biti s onima koji se dosad još uopće nisu cijepili? Opet mega ulični prosvjedi? Ili ponovno uvođenje, trenutačno također suspendirane obveze cijepljenja u Austriji?, pitaju mediji. Neki od njih kritiziraju novog ministra zdravstva Johannesa Raucha da previše šuti, kao da se zajedno s FFP2 maskama sprema na godišnji odmor.

Umjesto da se već sada sustavno organiziranim kampanjama i razgovorima s Austrijancima priprema za jesen. Jer u Austriji je dosad s tri doze cjepiva protiv koronavirusa cijepljeno tek 55 posto stanovništva.

