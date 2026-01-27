Spašeno 4414 žrtava sa stravičnim pričama: djecu otimaju radi trgovine organima, djevojke prodaju starcima...

Djeca koja rade u tvornici stakla u Belizeu, djevojka koja je prodana 73-godišnjem starcu u Salvadoru, osmogodišnji dječak koji je u Mozambiku otet radi trgovine organima, djevojke koje je profesor prisiljavao da snimaju seksualno eksplicitni video sadržaj, žene koje su iz Kolumbije namamljene pričama o boljem životu u Španjolsku, da bi potom batinama i prijetnjama bile prisiljene na prostituciju...

Te pojedinačne strašne priče, priče su nekih od 4.414 žrtava trgovine ljudima koje su spašene tijekom globalne policijske akcije kodnog imena Liberterra III koja se provodila u 119 zemalja, među kojima je i Hrvatska, a koordinirao ju je Interpol. Tijekom te akcije u 119 zemalja su uhićene 3.744 osobe te je otkriveno i oko 13.000 nezakonitih migranata. Akcija se provodila diljem svijeta tijekom studenog 2025.,a Interpol je sada priopćio njezine rezultate, pa su naveli i da se od 3.744 uhićene osobe, njih 1800 sumnjiči za trgovinu ljudima i krijumčarenje migranata. U akciji je sudjelovalo više od 14.000 službenika koji su provodili racije na ciljanim lokacijama te su pojačano kontrolirali granice, a rezultat svega je i pokretanje 720 izvida i istraga, od kojih su neke još u tijeku.

- Razina provedbenih mjera ukazuje na snažnu suradnju no širi trendovi koji su otkriveni jednako su važni. Kriminalne mreže se razvijaju, koriste nove rute, digitalne platforme i ranjive skupine. Prepoznavanje ovih obrazaca omogućuje tijelima za provedbu zakona da predviđaju prijetnje, ranije razbijaju mreže i bolje štite žrtve - kazao je Valdecy Urquiza glavni tajnik Interpola.

Tijekom globalne akcije otkriveni su i neki novi kriminalni trendovi. U Africi i Aziji ozbiljan problem predstavljaju prevare koje su potaknute trgovinom ljudima. Konkretnije, ljudi u potrazi s poslom, namame se obećanjima, a kada stignu na destinaciju, ostanu bez dokumenata, novca te budu prisiljeni radi u call centrima koji su specijalizirani za prevare. U Mjanmaru je u jednoj raciji nađeno 450 radnika u samo jednom kompleksu. Zaplijenjeni su elektronički uređaji povezani s prijevarama, među ostalim 18.800 mobitela i više od 300 računala. U Africi su nadležna tijela u Beninu, Burkini Faso, Kongu, Obali Bjelokosti, Gani, Senegalu i Sijera Leoneu spasili 200 žrtava piramidalne mreže trgovine ljudima te su razotkriveni i razbijeni mnogi operativni centri koji se koriste za novačenje i iskorištavanje žrtava. Riječ je o kriminalnoj shemi koja je specifična za Srednju i Zapadnu Afriku jer uključuju novačenje žrtava kojima se lažno obećaje rad u inozemstvu. Žrtvama se naplaćuju iznimno visoke naknade za novačenje, nakon čega se žrtve prisiljavaju da u shemu uključe prijatelje ili članove obitelji u zamjenu za bolje uvjete robovskog rada.

Tijekom globalne operacije, otkriveni su i slučajevi seksualnog iskorištavanja, ali i trgovine ljudima radi krađe organa, Interpol upozorava da su krijumčarenje ljudima i trgovina ljudima usko povezani. S tim vrstama kriminala povezna su i druga kaznena djela poput krivotvorenja isprava, pranja novca i droge, a istražitelji sve češće koriste internet i društvene mreže kako bi otkrivali i pratili krijumčarske mreže

Što se tiče hrvatske policije, ona je također sudjelovala u ovoj globalnoj operaciji pri čemu su zatekli 46 ilegalnih migranta te uhitili sedam osoba koje se sumnjiče za krijumčarenje ljudi. Identificirali su i tri moguće žrtve trgovine ljudima.