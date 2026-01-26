Suđenje bivšim Plenkovićevim ministrima nastavljeno čitanjem dokumentacije

Čitanjem dokumentacije na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje četvorici bivših ministra iz Vlada Andreja Plenkovića, koji su optuženi u aferi "Po babi i stričevima". Suđenje im je počelo sredinom lanjskog listopada, a na početku suđenja Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislava Tolušić, Boris Milošević te Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje, kazali su da se ne osjećaju krivima. Nakon toga rasprave se održavaju u pravilnim razmacima, a tijekom njih čita se sva materijalna dokumentacija koja je u spisu. Na sljedećoj raspravi trebale bi se čitati SMS poruke koje su nađene u mobitelima optuženika, a nakon što sva dokumentacija iz spisa bude pročitana, na red će doći i ispitivanje predloženih svjedoka. Horvat je jedini optuženik koji se pojavio na raspravi, a njegovi suoptuženici ne moraju nazočiti raspravi jer su upozoreni da se ona može održati i bez njihove nazočnosti. Među dokumentacijom koja je čitana na ročištu bila je i natječajna dokumentacija vezana uz dva sporna zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) dok mu je na čelu bio Josip Aladrović. USKOK Aladrovića tereti da je na traženje Horvata, preko Ane Mandac, pogodovao Lidiji S. prilikom njezina zapošljavanja. Horvat od Aladrovića tražio da za Lidiju S., koja je inače kći njegovog prijatelja, nabavi pitanja koja će biti na testiranju. Imala je jednu grešku na pismenom testiranju te je primljena prvo na određeno na mjesto samostalnog upravnog referenta, a potom je na sljedećem natječaju, za koji je, smatra USKOK također dobila pitanja, imala najviše bodova te je primljena i na neodređeno vrijeme.

Ana Mandac pitanja je od Aladrovića, prema optužnici, nabavila i za Petru P., za čije je zapošljavanje zainteresiran bio Juzbašić. Ona se javila na natječaj za vježbenika u HZMO-u, imala je maksimalan broj bodova na pismenom i usmenom testiranju te je također zaposlena. Čitali su se i zapisnici o pretrazi obiteljske kuće Darka Horvata, potvrde o oduzimanju njegova iPhonea i iPada, zapisnici o pretrazi njegovih vozila... Horvatova obrana je imala primjedbe na redoslijed čitanja dokumentacije jer su smatrali da zapisnike o pretrazi treba vezati uz nalog suca istrage kojim je pretraga odobrena koji nije pročitan. Optužnica zbog koje su se četvorica bivših Plenkovićevih ministara našla na optuženičkoj klupi podignuta je u listopadu 2022., a potvrđena je u ožujku 2025.. Obrana je opetovano tražila izdvajanje nezakonitih dokaza, što ime je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda dva puta odbilo. No jednom je žalbu obrane prihvatio Visoki kazneni sud (VKS), dok ju je drugi put odbio, pa je cijela ta procedura, uobičajena za VIP predmete, potrajala skoro tri godine.

USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Što se tiče Miloševića i Tolušića, oni se terete da su urgirali za tvrtke za koje su bili zainteresirani. Aladrovića se tereti da 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) urgirao za dva nezakonita zapošljavanja. Horvat se u tom dijelu tereti da je što osobno što preko Ane Mandac na to poticao Aladrovića. Ana Mandac je na početku postupka također bila optužena, no priznala je krivnju te je na temelju nagodbe s USKOK-om i osuđena na 11 mjeseci zatvora koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro. Osim nje krivnju su priznali i Velimir Žunec i Katica Mišković. Katica Mišković, koja je u inkriminirano vrijeme bila ravnateljica uprave za potpomognuta područja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uvjetno je osuđena na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Uvjetnu kaznu, malo višu, dobio je i Velimir Žunec, koji je bio državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. On je osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Njih troje će tijekom postupka biti saslušani kao svjedoci, a ti iskazi će nedvojbeno biti zanimljivi.