ON POD ISTRAGOM, ONA OPTUŽENA

U Puli pritvoren 43-godišnjak obiteljski nasilnik, osumnjičen i za silovanje, u Splitu optužena 37-godišnjakinja koja je izbola partnera

Pixabay
VL
Autor
Ivana Jakelić
26.01.2026.
u 10:11

Nakon što je uhićen i ispitan, doveden je pred suca istrage koji mu je na zahtjev tužiteljstva odredio jednomjesečni istražni zatvor

Nasilje u obitelji, seksualno nasilje, silovanje, povreda djetetovih prava, lakše ozljeđivanje bliske osobe, prijetnja... djela su za koja se sumnjiči 43-godišnjak koji je ispitan na ŽDO Pula te je nakon toga protiv njega pokrenuta istraga. Sumnjiči ga se da je navedena djela počinio tijekom dužeg vremena na području Istarske županije, a tijekom tog vremena prema članovima svoje obitelji je bio nasilan, prijetio im je, fizički ih ozljeđivao, a sumnjiči ga se i da je u travnju 2023. sebi blisku osobu i silovao. Nakon što je uhićen i ispitan na ŽDO Pula, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Pulli koji mu je na zahtjev tužiteljstva odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.

I dok je protiv 43-godišnjaka tek pokrenuta istraga, protiv 37-godišnjakinje iz Splita je konačna pa je ŽDO split protiv nje podigao optužnicu jer ju se tereti za pokušaj ubojstva svog partnera. Prema optužnici tereti ju se da je 14. studenoga 2025. nožem u prsa ubola svog životnog partnera, s kojim se prethodno prepirala i međusobno naguravala. Nožem ga je ubola, jer ga je tvrdi tužiteljstvo, imala namjeru ubiti. Ozlijedila ga je opasno po život, a život mu je bio spašen zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji. Tužiteljstvo traži i da joj se produlji istražni zatvor koji joj je nakon uhićenja određen zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke.

