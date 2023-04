Od četiri kupljena proizvoda čak tri su zaračunata krivo

Od četiri kupljena proizvoda čak tri su bila krivo zaračunata pa je ukupni račun bio za 3,24 eura veći nego je trebalo. Kratki je to rezime današnje kupnje u Konzumovoj trgovini u sklopu centra Cvjetni na zagrebačkom Trgu Petra Preradovića. Naime, oko 15 sati došla sam u navedenu Konzumovu trgovinu i odabrala četiri proizvoda od koji su svi bili dio akcije "super prilika", što znači da su se mogli kupiti po povoljnijim cijenama. Radilo se o Francovoj kavi (500 grama, povoljnija cijena 5,19 eura), Kraševoj čokoladi Dorina noisette (220 g, povoljnija cijena 2,25 eura), miješanim domaćim keksima Obiteljska čarolija (500 grama, povoljnija cijena 3,05 eura) i Kraševim čokoladnim napolitankama (500 grama, povoljnija cijena 3,32 eura). Sve navedene povoljnije cijene bile su istaknute na žutim markicama koje su se nalazile na dnu polica s proizvodima.

No, nakon obračuna i plaćanja računa na blagajni shvatila sam da nešto nije u redu jer mi se plaćeni iznos od 17,05 eura učinio previsok. Odmah sam ponovno obišla police s navedenim proizvodima i ustanovila da su mi od kupljenog samo napolitanke točno zaračunate. Obratila sam se odmah jednoj djelatnici trgovine kazavši što se dogodilo. Rekla sam da bih rado porazgovarala s voditeljicom ili voditeljem poslovnice jer ovakav način pokušaja varanja kupaca smatram nedopustivim. Djelatnica je uzvratila da možemo zajedno provjeriti sve cijene, što smo i učinile. Ispostavilo se da je moja primjedba bila opravdana, osim što se ispostavilo i to da je na mjestu kave po povoljnijoj cijeni (od 500 grama) stajalo i identično pakiranje kave, ali od 400 grama, koje je koštalo 6,19 eura. A kako su oba pakiranja identična i nalaze se na istoj polici, kupac teško uočava razliku u naznačenoj gramaži i posegne za bilo kojim pakiranjem misleći da je to ono na koje se odnosi povoljnija cijena.

Foto: Božena Matijević

Uglavnom, pošto smo zajedno utvrdile da je došlo do krivog zaračunavanja cijena čak triju proizvoda, djelatnica Konzuma me odvela do blagajne zamolivši blagajnicu da mi ponovno obračuna sve proizvode i izvrati mi preplaćeni iznos, što je blagajnica i učinila. Za svaki prethodno više zaračunati proizvod pojedinačno mi je uzvraćala višak novca. Na kraju mi je izvratila ukupno 3,24 eura koja sam nekoliko minuta prije platila više nego što je trebalo.

- Kako je ovako nešto uopće moguće? Zašto to radite svojim kupcima? Zar je normalno da su mi od četiri kupljena proizvoda čak tri zaračunata više nego što je navedeno u cijenama istaknutima na policama? - pitala sam djelatnice Konzuma, na što su mi one, s vidnom nelagodom, uzvratile da im je žao zbog toga što se dogodilo, da se ispričavaju, ali da to, kako rekoše, nema veze s njima.

- Znam da nema veze s vama osobno, ali očito je da nešto nije u redu. I sramota je da se to događa - kazala sam im dodavši da bih molila da mi se da novi, ispravan račun svega što sam kupila kako bih o tome što mi se dogodilo mogla napisati tekst jer sam novinarka. Blagajnica mi je rekla da taj novi račun za sve ne mogu dobiti jer je praksa da se on ne radi već se kod krivog obračuna naknadno samo izvraća novac koji je više naplaćen te da mogu dobiti samo novi račun za kavu jer je prvotno pakiranje od 400 grama zamijenjeno onim od 500 grama na koje se povoljnija cijena i odnosi.

Na odlasku, držeći u ruci 3,24 eura koja su mi izvraćena nakon što se utvrdilo da su mi prije bila krivo zaračunata, pomislila sam - a što bi bilo da sam umjesto samo četiri proizvoda kupila njih, recimo, deset ili petnaest? I, ako je račun najprije iznosio 17,05 eura, a zapravo je trebao iznositi 13,81 euro, koliki bi "višak" bio da je prva cifra bila znatno veća? Odnosno, za koliko bih novca onda bila prevarena? I ono najvažnije, jesam li danas sasvim slučajno samo ja bila loše sreće pa me zapala ovakva sudbina, u što je zaista teško povjerovati.

