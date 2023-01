Od 2024. prvi Hyatt hotel u Zadru, Turci zainteresirani i za gradnju nogometnog stadiona u Hrvatskoj

Prvi Hyatt hotel u Hrvatskoj bit će izgrađen u Zadru 2024. godine i investiciju vrijednu 55 milijuna eura realizirat će turska Dogus grupa. Iako je još prije nekoliko godina najavljen skori završetak ove investicije, cijeli projekt je bio odgođen, a predsjednik Uprave Ferit Sahenk na otvorenju radova u srijedu ujutro istakao je uvjerenje kako sada nema nikakve zapreke da na području nekadašnje povijesne tvrtke Maraska započne sa radom prestižni hotel koji bi trebao privući goste visoke platežne moći.

Na svečanom otvaranju a zapravo, kako je najavljeno, ubrzavanju već proljetos započetih radova bili su predstavnici Dogus grupe, Hyatt hotela, ministarstva turizma, ali i veleposlanik turske koji je govorio o svim turskim investicijama ali i o interesu Turske za gradnju sportskih, napose nogometnih terena, a nakon čega je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac u odgovoru novinarima potvrdila taj interes Turske i pozvala predstavnike hrvatskih gradova da pripreme projekte izgradnje nacionalnih nogometnih stadiona za koje je Vlada RH izdvojila sredstva.

Ipak najveći dio izlaganja odnosio se na radove na mjestu nekadašnje tvornice Maraske u centru Zadra, tik uz more gdje će biti izgrađen prestižni hotel i gdje bi posao trebalo dobiti 140 ljudi.

- U prošlosti smo ulagali u turistički sektor kroz marine i hotele na Jadranu, a sada ulažemo u ovu zgradu koja će služiti hrvatskom turizmu s našim dugogodišnji partnerom Hyattom. Također planiramo investirati i u razvoj rezidencijalnog dijela oko samog hotela čime će ukupna investicija na području maraske iznositi oko 120 000 000 eura i time ćemo stvoriti vrhunski hotel sa svim pogodnostima u centru grada. Zadar je moj drugi dom, jedan dragulj na Jadranu i na početku smo fantastičnog putovanja i nadam se da ćemo svi skupa uživati - rekao je predsjednik uprave dok grupe Ferit Sahenk o hotelu koji će imati 133 smještajne jedinice na razini 5 zvjezdica i po tome biti perjanica turističke ponude kao i dio hotelskog lanca koji u 72 zemlje raspolaže s oko 1200 hotela s više od 300 000 soba.

Predsjednik uprave turske grupacije je istakao kako je njemu Zadar drugi dom i pravi biser Jadrana te da je on ponosan što je njegov otac doveo Hyaat u Tursku a on u Hrvatsku. Sve prisutne je pozdravio i Takuya Aoyama potpredsjednik za razvoj Hyaata koji je istakao zadovoljstvo suradnje sa turskim investitorima i vjeru da će hotel u Zadru biti zapažen na predivnoj lokaciji uz samo more i da će se svidjeti svima onima koji žele uživati uz prekrasno sunce i more. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac je istakla kako je drago da je Dogus grupa prepoznala Hrvatsku i Zadar kao odredište za ulaganje i gradnju prvog Hyatt hotela, a čime će Zadar dobiti još jedan motiv za posjete i postati prepoznati brand.

Istakla je kako je cilj hrvatske vlade cjelogodišnji turizam i povećanje broja smještenih kapaciteta visoke kvalitete te da će se poticanjem investicija omogućiti gospodarski razvoj i kvalitetan život i rad u turističkim destinacijama.

Naglasila je da će ovaj hotel otvoriti nove mogućnosti za Zadar i pridonjeti njegovom pozicioniranju kao destinacije koja kvalitetom i ponudom zadovoljava sve potrebe suvremenih turista. Hotel će, kako je istaknuto, pružiti bogatu raznovrsnu ponudu spa i wellness sadržaja gdje će na raspolaganju biti konferencijska dvorana na čak 400 mstara četvornih te vrhunski restoran.

Gradonačelnik Zadra Branko Dukić istakao je kako je nakon više problema u realizaciji ovog projekta se konačno započelo i da će se hotelom

unaprijediti turizam u Zadru. Istakao je zahvalnost investitorima, ali i ponos sto su veliki subjekti prepoznali Zadar, te da je grad dobio vrhunski brand. Po pitanju stambene zone gdje bi trebalo biti izgrađeno u sklopu ukupno površine od oko 23.500 kvadrata i 208 stanova gradonačelnik Dukić je rekao da će i nužnim koracima za realizaciju i tog dijela odlučivati gradsko vijeće.

Dogus grupa inače posluje kroz više od 300 tvrtki i 21.000 zaposlenika u 7 velikih industrija, a brand Hyaat Regency se nalazi na više od 220 lokacija urbanim središtima i u odmaralištima u više od 45 zemalja diljem svijeta.

