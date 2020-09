Prvi dan škole: 'Očekujem kaos, no bolje i ovo nego online nastava'

U osnovne i srednje škole diljem Hrvatske danas je krenulo 460 tisuća učenika – više od polovine njih u učionicama će morati boraviti noseći masku. Prvi put u povijesti hrvatskog obrazovanja.

Prvog dana nastave u školama nije bilo školskog zvona, ta će se praksa nastaviti i u sljedećim danima ove najneizvjesnije školske godine. Neće ove školske godine tijekom boravka na nastavi biti klasičnih odmora na koje su učenici navikli jer pravila su jasna – nema miješanja učenika iz različitih razreda. Bez imalo uljepšavanja, može se očekivati da će tijekom ove školske godine svaka škola u Hrvatskoj barem jednom primijeniti minimalno dva od tri ponuđena oblika nastave – jer su dužni prilagoditi se epidemiološkim mjerama.

Danas je većina obrazovnih ustanova birala model A – on podrazumijeva boravak u učionicama uz posebne epidemiološke mjere, dok je bilo i osnovnih i srednjih škola koje su prvi radni dan počele po modelu C – online nastavom zbog zaraženih, i nastavnika i tehničkog osoblja, koji su u samoizolaciji. U najzastupljenijem A modelu nastave, uoči današnjeg dana, ključnu ulogu imali su ravnatelji, ali i satničari – upravo oni morali su školske rasporede prilagoditi svakom razredu tako da u jednom danu izmijeni što je moguće manje nastavnika pa će većina hrvatskih učenika nastavu u ovoj školskoj godini slušati pretežito u blok-satovima – na taj će način osigurati minimum kontakata s nastavnicima, ali i osigurati da satnica predmeta bude odrađena.

Maske im nisu problem

Maska kao ključni okidač pobune brojnih roditelja uoči početka nastave, čini se, učenicima nije problematična. Štoviše, prema propisanim pravilima, masku ne nose učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, ali ne trebaju je nositi ni stariji osnovnoškolci ako sjede u razredu koji je dovoljno prostran da im je između vršnjaka i nastavnika osigurano minimalno 1,5 m razmaka. Ako nema razmaka, maska im je tada obvezna.

VIDEO Prvi dan škole u Bjelovaru

– Ovo je bio jedan od najljepših dana u mojoj karijeri. Bio je dobar potez što smo fizički krenuli u školu. Sve je dobro prošlo. Djeca su sretna, nastavnici su sretni što su ponovno u školi. Svi morate znati da djecu, kao ni ona nas, nismo vidjeli od ožujka. Moramo se naviknuti na novi način funkcioniranja u školi. Moram poslati poruke zahvale svim ravnateljima i svim satničarima koji su radili raspored jer se puno predmeta moralo staviti u blok-sate. Danas je to dobro funkcioniralo. Djeca ostaju u razredu, učitelji su ti koji idu u razrede, čime se spriječilo miješanje učenika. Nemamo zvono, što je malo čudno pa moramo paziti na vrijeme. Sad se traži doza organiziranosti i snalažljivosti od učitelja. Vjerujem da ćemo mi to uspjeti, kažem to sebi i svima – bez straha – komentirao je Dejan Nemčić, profesor geografije iz zagrebačke Osnovne škole Ive Andrića, gostujući danas nakon odrađena tri sata u školi u Večernjakovoj emisiji.

Kako je kazao, svjestan je da će on, kao i brojni njegovi kolege prva dva do tri tjedna nastave provesti ponavljajući prošlogodišnje gradivo jer e-nastava nije niti može zamijeniti fizičku nastavu koja učeniku olakšava učenje. Mnoge su škole danas promijenile i vrijeme dolaska na nastavu – s razmacima od 15 minuta osigurali su da učenici svih razreda uđu u škole bez nepotrebne gužve. I dok se roditelji dijele oko maski, ipak je znatno više onih koji uz razumljivu zabrinutost smatraju da je djeci ipak mjesto u školi.

Pobuna zbog spajanja razreda

– Bolje da idu na nastavu nego u online školu – potvrdile su to uglas mame Ana i Martina koje su u zagrebačku Osnovnu školu Augusta Šenoe otpratile svoje prvašiće Peru i Luku. S njima se slaže i tata Dario, otac učenika trećeg razreda iste škole i rehabilitator za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama.

– Očekujem kaos, no bolje i ovo nego online škola. Dijete mi ima blagu disleksiju pa je imalo teškoća u praćenju nastave na TV-u. S druge strane, moj posao rehabilitatora gotovo je nemoguće obavljati bez kontakta s djetetom – kazao je otac Dario koji se nada da neće biti općeg lockdowna jer, naveo je, roditelji ne mogu dati otkaze kako bi se bavili obrazovanjem svoje djece.

Zbog “novog normalnog” ogorčena je mama Jasmina Šahić Fulatović, koja školi Augusta Šenoe zamjera to što su roditelji do zadnjeg bili neinformirani o detaljima održavanja nastave.

GALERIJA Započela nova školska godina

– Dijete mi kreće u peti razred, a nismo imali osnovne informacije o tome tko će im biti razrednik do petka. Ipak, draže mi je da idu u školu jer bi prilagodba na peti razred bila puno teža da se nastava održava online. Muče nas s maskama iako se djeca izvan nastave međusobno druže bez njih – kaže.

U slavonskobrodskoj OŠ “Blaž Tadijanović” roditelji i učenici sedmog razreda prosvjedovali su u školskom dvorištu zbog preustroja razrednih odjela. Nekadašnja tri razredna odjela djece koja kreću u sedmi razred dosad su imala po 18-19 učenika, a sada bi trebala postati dva s 27, odnosno 28 učenika. Djeca i roditelji negoduju jer smatraju da se time nepotrebno unosi razdor, a strahuju i od nedovoljnog poštivanja epidemioloških mjera u puno većim razrednim odjelima.