Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
HUMANITARNA AKCIJA

Oborili sve rekorde: Papin BMW prodan za vrtoglavu cifru

Pope Leo XIV sits on a BMW motorbike on the day of his general audience in St. Peter's Square at the Vatican
Foto: VATICAN MEDIA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
30.10.2025.
u 14:52

Nakon papinog potpisivanja, motocikl je bio izložen u prostoru BMW Welt u Münchenu, gdje su ga mogli razgledati posjetitelji i ljubitelji marke. Sav prihod od prodaje doniran je humanitarnoj organizaciji Missio Austria, koja će sredstva uložiti u izgradnju škole za djecu na Madagaskaru.

Motocikl BMW R 18 Transcontinental, koji je osobno blagoslovio papa Lav XIV., postao je pravi kolekcionarski dragulj nakon što je na aukciji u Monaku prodan za 156.000 eura. Time je postavio novi rekord u svijetu motociklizma i humanitarnih aukcija. Aukciju je organizirala aukcijska kuća RM Sotheby’s, a događaj je privukao pozornost ljubitelja motora i kolekcionara iz cijelog svijeta. Papin blagoslov, ispisan i potpisan na spremniku goriva, dao mu je dodatnu simboličnu i duhovnu vrijednost.

Nakon papinog potpisivanja, motocikl je bio izložen u prostoru BMW Welt u Münchenu, gdje su ga mogli razgledati posjetitelji i ljubitelji marke. Sav prihod od prodaje doniran je humanitarnoj organizaciji Missio Austria, koja će sredstva uložiti u izgradnju škole za djecu na Madagaskaru. Ispod elegantne vanjštine krije se snažan mehanički sklop: bokser motor zapremine 1.802 ccm, koji razvija 91 konjsku snagu pri 4.750 okretaja u minuti te nudi 163 Nm okretnog momenta. Riječ je o jednom od najimpresivnijih touring motocikala koje BMW trenutno proizvodi, a namijenjen je dugim putovanjima, prenosi Indeksonline.

FOTO Predsjednik Milanović slavi svoj 59. rođendan: Pogledajte kako se mijenjao kroz godine
Pope Leo XIV sits on a BMW motorbike on the day of his general audience in St. Peter's Square at the Vatican
1/37
Ključne riječi
humanitarna akcija aukcija BMW papa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja