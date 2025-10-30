Oborili sve rekorde: Papin BMW prodan za vrtoglavu cifru

Motocikl BMW R 18 Transcontinental, koji je osobno blagoslovio papa Lav XIV., postao je pravi kolekcionarski dragulj nakon što je na aukciji u Monaku prodan za 156.000 eura. Time je postavio novi rekord u svijetu motociklizma i humanitarnih aukcija. Aukciju je organizirala aukcijska kuća RM Sotheby’s, a događaj je privukao pozornost ljubitelja motora i kolekcionara iz cijelog svijeta. Papin blagoslov, ispisan i potpisan na spremniku goriva, dao mu je dodatnu simboličnu i duhovnu vrijednost.

Nakon papinog potpisivanja, motocikl je bio izložen u prostoru BMW Welt u Münchenu, gdje su ga mogli razgledati posjetitelji i ljubitelji marke. Sav prihod od prodaje doniran je humanitarnoj organizaciji Missio Austria, koja će sredstva uložiti u izgradnju škole za djecu na Madagaskaru. Ispod elegantne vanjštine krije se snažan mehanički sklop: bokser motor zapremine 1.802 ccm, koji razvija 91 konjsku snagu pri 4.750 okretaja u minuti te nudi 163 Nm okretnog momenta. Riječ je o jednom od najimpresivnijih touring motocikala koje BMW trenutno proizvodi, a namijenjen je dugim putovanjima, prenosi Indeksonline.