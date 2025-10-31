Naši Portali
NEMOJTE ZABORAVITI

Od sutra važna promjena za vozače. Za one koji se ogluše predviđena je i kazna

Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Sandra Mikulčić
31.10.2025.
u 07:00

Obveza vožnje s upaljenim svjetlima za automobile ostaje na snazi do 31. ožujka, dok  motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju tijekom cijele godine biti upaljena kratka svjetla

Kazaljke na satu već smo pomaknuli za jedan sat unatrag, odnosno već smo tjedan dana u razdoblju zimskog računanja vremena, no svjetla na automobilima po sili zakona trebamo za svake vožnje upaliti od sutra, 1. studenoga. Naime, po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozači moraju imati upaljena dnevna ili kratka svjetla danju od 1. studenog do 31. ožujka, a kazna za vožnju bez njih je 30 eura. Obveza vožnje s upaljenim svjetlima za automobile ostaje na snazi do 31. ožujka, dok  motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju tijekom cijele godine biti upaljena kratka svjetla. Tijekom cijele godine svi vozači također moraju noću i u slučaju smanjenje vidljivosti (magla, kiša i slično) na svojim vozilima upaliti prednja bijela i stražnja crvena svjetla. Uhvate li vas ‘plavci’ noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti kako vozite bez upaljenih svjetala, predviđena je novčana kazna od 60 eura. Ipak, bit paljenja svjetala nije u kažnjavanju onih koji to propuste napraviti.

Vozila s upaljenim svjetlima uočljivija su drugim sudionicima u prometu, posebno ako su ta vozila sive ili srebrne boje. To vrijedi i za ljetne mjesece pa je naša preporuka svjetla na automobilima držati upaljena tijekom cijele godine, iako nas zakon na to tijekom proljeća i ljeta ne obvezuje. Iz Ministarstva unutarnjih poslova također podsjećaju da i vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla. Upozoravaju i pješake da za vrijeme kretanja kolnikom noću i u vrijeme smanjene vidljivosti moraju biti označeni reflektirajućom materijom ili izvorom svjetlosti. 
Avatar fergazer
fergazer
08:06 31.10.2025.

Kod nas se jedino svako dan može pisati o kaznama jer treba pomoći državu da ima novaca za pomoć Ukrajini

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

