Objavljena lista najskupljih gradova: Kako je na vrh dospio glavni grad Turkmenistana?

Litra mlijeka u dućanu 22,2 kune, kilogram narandži 27 kuna, banana 38 kuna. dvije pive od pola litre za 47 kuna, kutija uvoznih cigareta 229 kuna! Cappuccino u kafiću 35 kuna! Ne, nisu to cijene u nekom luksuznom resortu na Havajima nego u gradu Ašgabatu, prijestolnici Turkmenistana.

Zagreb među jeftinijima

Američka konzultantska kuća Mercer koja se bavi istraživanjima na polju ljudskih resursa napravila je ljestvicu najskupljih svjetskih gradova za život. Mjerenje je napravljeno u kontekstu radne mobilnosti, odnosno promjene radnog mjesta djelatnika globalnih korporacija. I po njihovoj listi od spomenutog Ašgabata u cijelome svijetu skuplji je samo Hong Kong. Lista je namijenjena lakšem donošenju odluka o odlasku na rad u pojedinu državu te određivanju plaća ljudi koje tvrtka šalje na rad u druge zemlje. Za formiranje ove ljestvice koriste se parametri poput fluktuacije u vrijednosti valute, inflacija cijena robe i usluga, nestabilnost cijena smještaja. Zatim cijena javnog prijevoza, prehrane, odjeće, kućanskih potrepština, zabave.

U rangiranju se za etalonsku vrijednost koristi New York s čijim se cijenama, odnosno njihovim kretanjima, uspoređuju svi ostali gradovi. usporedba je rađena na više od 400 gradova a u rangiranje je uključeno njih 209, među njima i Zagreb te još nekoliko gradova susjednih nam država. Prema rangiranju američkih gradova može se vidjeti o čemu ponajviše ovisi gdje je koji grad smješten. Jaki dolar uvjetovao je da se američki gradovi mahom popnu u ovom rangiranju. Svaka valuta čija je vrijednost prema dolaru rasla rezultirala je višim rangiranjem gradova iz tih država. Time ne treba čuditi što je među deset najskupljih gradova za život čak šest azijskih, čak dva kineska. A onda je u ovoj, 26. po redu takvoj listi, najskuplji grad na svijetu za život Hong Kong što i nije neko pretjerano iznenađenje jer ćete ovaj grad pronaći među prvih pet, ako ne i tri grada po bilo kojem rangiranju ovakve vrste.

Zagreb je 152. što je devet mjesta slabije nego lani. Beograd je 183., Ljubljana je 148., Sarajevo je 197., Skoplje je 202. Znači, jedino je Ljubljana u gradovima u okruženju skuplja za život od Zagreba. No, najveća je enigma, naravno, Ašgabat, glavni grad Turkmenistana. Prema ovoj Mercerovoj ljestvici taj je grad bio lani sedmi a preklani 43. Prema britanskom ECA rangiranju već je prošle godine Ašgabat bio najskupljim za život na svijetu i to nakon što se uspeo za 110 mjesta. Kako to?

Jer, pronaći ćete u različitim medijima priče kako je u Ašgabatu sve izuzetno jeftino. Dobar ručak u najboljem restoranu, 15-20 kuna, gorivo 30 lipa... Međutim, kada pogledate usporedbu cijena na numbeo.com koji koristi većina medija u svijetu, dobivate jednu drugačiju sliku. Ašgabat je doista bitno skuplji od Zagreba, pogotovo opće cijene koje su skuplje za više od 120 posto. Prehrana u restoranima za gotovo 100 posto.

Riječ korona – zabranjena

Prema svemu što smo uspjeli istražiti odgovor bi trebao biti u državnom subvencioniranju praktično svega za život bitnoga, a što ne verijedi za ekspate, odnosno strance koji dolaze raditi u taj grad, kojima je ova ljestvica, uostalom, i namijenjena. U odnosu na Zagreb jeftinije je stanovanje. Kada se pogleda etalonska vrijednost, New York, vidimo da su cijene prosječno i jeftinije od Ašgabata, kao što je i kupovna moć veća za čak 900 posto. No, stanovanje je u odnosu na New York skuplje za više od 850 posto, ostatak cijena bitno, bitno manje.

- Stalan rast inflacije zajedno s crnim tržištem deviza utječu na rast cijena uvozne robe što opet utječe na službeni tečaj i cijene za strance u Ašgabatu. One su jako narasle zbog čega je ovaj grad sada na vrhu ljestvice – pojasnio je lani Steven Kilfedder, iz ECA International.

Boravak u Ašgabatu, gradu s milijun stanovnika, doživljaj je. Više od 500 zgrada ondje napravljeno je od bijelog mramora, što je svjetski rekord. Tome ćete svjedočiti ako uspijete doći, jer riječ je o jednom represivnom režimu koji teško izdaje vize, a svojim građanima ne dopušta kretanje nakon 23 sata. Uz druge bizarne odluke poput one da se spominanje riječi ‘koronavirus’ može kazniti i zatvorom, što je odluka koju je donio predsjednik Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedov.