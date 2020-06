VIDEO Najveće okupljanje prosvjednika u SAD-u. U nekim gradovima policija morala upotrijebiti šok bombe

Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na prosvjedu protiv rasizma i policijske brutalnosti u Washingtonu, dvanaestog uzastopnog dana prosvjeda u SAD-u.Prosvjedi širom SAD-a ali i u drugim dijelovima svijeta potaknuti su smrću Georgea Floyda koji je preminuo 25. svibnja u Minneapolisu nakon što je policajac klečao na njegovom vratu gotovo devet minuta, iako mu je Floyd govorio da ne može disati.

Prema izvješću policije na ulicama Washingtona okupili su se deseci tisuća prosvjednika, što je dosad najveće okupljanje od početka prosvjeda. Američki predsjednik Donald Trump na Twitteru se oglasio o prosvjedima.

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you!