ZAHTJEVNI TRENINZI

Potražni psi i vatrogasci spremni su za akciju: Počela prva od devet obuka K9 timova hrvatskih vatrogasaca

Foto: DVD Trogir
Autor
Slavica Vuković
27.01.2026.
u 14:47

Treninzi su se odvijali prema standardnom modelu rada K9 timova: pas, upućen od vodiča, bez povodca pretražuje područje u kojem se nalazi skrivena osoba – markirant

U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i uz zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, od 23. do 25. siječnja održana je prva od devet planiranih službenih obuka K9 timova u hrvatskom vatrogasnom sustavu. Trodnevna obuka kojoj je logističku potporu pružio DVD Trogir, odvijala se na lokacijama u Divuljama i na otoku Drveniku Velom. Obukom je rukovodio Dejan Ranitović iz DVD-a Jastrebarsko, voditelj K9 timova u hrvatskom vatrogasnom sustavu, a u radu su sudjelovali instruktori vodiča Goran Kmet (DVD Plamen – Višnjan), Bože Crljen (DVD Split) i Petar Šušnjara (DVD Sinj). Ukupno je sudjelovalo 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava, jedna javna vatrogasna postrojba i jedna vatrogasna zajednica grada, s 22 potražna psa, uz goste iz Crne Gore – pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova i Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Treninzi su se odvijali prema standardnom modelu rada K9 timova: pas, upućen od vodiča, bez povodca pretražuje područje u kojem se nalazi skrivena osoba – markirant. Po pronalasku, pas lajanjem označava mjesto gdje se osoba nalazi. Uloga markiranta pritom je iznimno važna, jer se tijekom obuke prilagođava iskustvu psa i vodiča, dok pasmina u ovakvim vrstama intervencija nije presudna. Prvi dan obuke započeo je u prostorijama Državne interventne vatrogasne postrojbe u Divuljama, gdje je sudionike pozdravio pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić. Održane su stručne prezentacije na teme osnova radio-komunikacije u vatrogastvu i izazova pravne regulative u sustavu vatrogastva, a predstavljena su i iskustva K9 timova DVD-a Trogir s intervencija potrage za nestalim osobama na neurbanim područjima. Dan je zaključen noćnim treningom na napuštenom objektu koji je služio kao simulacija ruševine.

Ištvan Almaši iz Ministarstva unutarnjih poslova, Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore
Dejan Ranitović, voditelj K9 timova u hrvatskom vatrogasnom sustavu

Drugog dana obuke timovi su se trajektom iz Trogira uputili na Drvenik Veli, gdje su, u prostoru zapuštene bivše vojarne JNA, trenirali u realnim i zahtjevnim uvjetima. Upravo ovakve lokacije pružaju idealne scenarije za obuku potražnih pasa, kako onih nelicenciranih, tako i iskusnih licenciranih timova. U hrvatskom vatrogasnom sustavu trenutačno djeluje 11 licenciranih potražnih pasa, a Splitsko-dalmatinska županija raspolaže s tri – iz DVD-ova Trogir, Split i Sinj. Sljedeća obuka zakazana je za 20., 21. i 22. veljače na slavonskom području općine Čačinci, u blizini Orahovice, čime se nastavlja sustavno jačanje K9 kapaciteta u hrvatskom vatrogasnom sustavu.

Ključne riječi
K9 Hrvatska vatrogasna zajednica psi Vatrogasci

