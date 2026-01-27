Potražni psi i vatrogasci spremni su za akciju: Počela prva od devet obuka K9 timova hrvatskih vatrogasaca

U organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice i uz zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, od 23. do 25. siječnja održana je prva od devet planiranih službenih obuka K9 timova u hrvatskom vatrogasnom sustavu. Trodnevna obuka kojoj je logističku potporu pružio DVD Trogir, odvijala se na lokacijama u Divuljama i na otoku Drveniku Velom. Obukom je rukovodio Dejan Ranitović iz DVD-a Jastrebarsko, voditelj K9 timova u hrvatskom vatrogasnom sustavu, a u radu su sudjelovali instruktori vodiča Goran Kmet (DVD Plamen – Višnjan), Bože Crljen (DVD Split) i Petar Šušnjara (DVD Sinj). Ukupno je sudjelovalo 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava, jedna javna vatrogasna postrojba i jedna vatrogasna zajednica grada, s 22 potražna psa, uz goste iz Crne Gore – pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova i Direktorata za zaštitu i spašavanje.
Treninzi su se odvijali prema standardnom modelu rada K9 timova: pas, upućen od vodiča, bez povodca pretražuje područje u kojem se nalazi skrivena osoba – markirant. Po pronalasku, pas lajanjem označava mjesto gdje se osoba nalazi. Uloga markiranta pritom je iznimno važna, jer se tijekom obuke prilagođava iskustvu psa i vodiča, dok pasmina u ovakvim vrstama intervencija nije presudna. Prvi dan obuke započeo je u prostorijama Državne interventne vatrogasne postrojbe u Divuljama, gdje je sudionike pozdravio pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić. Održane su stručne prezentacije na teme osnova radio-komunikacije u vatrogastvu i izazova pravne regulative u sustavu vatrogastva, a predstavljena su i iskustva K9 timova DVD-a Trogir s intervencija potrage za nestalim osobama na neurbanim područjima. Dan je zaključen noćnim treningom na napuštenom objektu koji je služio kao simulacija ruševine.Ištvan Almaši iz Ministarstva unutarnjih poslova, Direktorata za zaštitu i spašavanje Crne Gore
Drugog dana obuke timovi su se trajektom iz Trogira uputili na Drvenik Veli, gdje su, u prostoru zapuštene bivše vojarne JNA, trenirali u realnim i zahtjevnim uvjetima. Upravo ovakve lokacije pružaju idealne scenarije za obuku potražnih pasa, kako onih nelicenciranih, tako i iskusnih licenciranih timova. U hrvatskom vatrogasnom sustavu trenutačno djeluje 11 licenciranih potražnih pasa, a Splitsko-dalmatinska županija raspolaže s tri – iz DVD-ova Trogir, Split i Sinj. Sljedeća obuka zakazana je za 20., 21. i 22. veljače na slavonskom području općine Čačinci, u blizini Orahovice, čime se nastavlja sustavno jačanje K9 kapaciteta u hrvatskom vatrogasnom sustavu.