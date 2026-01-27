Naši Portali
RUSIJA ZAOBILAZI SANKCIJE

Najnoviji ruski dronovi Geran 5 se oslanjaju na zapadne dijelove - pokazuje ukrajinska analiza

Autor
Danijel Prerad
27.01.2026.
u 17:55

Ukrajinska obrambena obavještajna služba prethodno je izvijestila da je Geran-5 ruska replika iranske bespilotne letjelice Karrar. Ključna karakteristika nove platforme je brzina leta, procijenjena na 500-600 km/h

Najnoviji ruski dronovi Geran-5, koje je Rusija koristila za napad na Ukrajinu ranije ove godine, oslanjaju se na zapadnu mikroelektroniku. Ovaj zaključak temelji se na analizi komponenti objavljenih na specijaliziranom portalu War&Sanctions. Mikročipovi korišteni u Geran-5, a do kojih su analitiari portala došli zahvaljujući pristupu ostacima dronova, potječu iz nekoliko zemalja, uključujući Njemačku i Sjedinjene Američke Države. Neke komponente proizvode se u Kini, poput modema XK-F358 MESH koji proizvodi tvrtka Xingkai Tech.

Studija komponente Geran-5 identificirala je i elektroniku američkih tvrtki Texas Instruments, CTS Corporation i Monolithic Power Systems. Konkretno, dron uključuje nekoliko proizvoda tvrtke Texas Instruments, uključujući operacijsko pojačalo LM258, digitalni procesor signala TMS320, CAN primopredajnik VP230, šesterokanalni inverter 42Z211JG3 i regulator napona PS767D301. Identificirane komponente tvrtke CTS Corporation uključuju taktne oscilatore CTS39CB3. Proizvodi tvrtke Monolithic Power Systems uključuje i sinkroni pretvarač snižavanja MPST17.

Ključne riječi
Ukrajina dronovi rat u Ukrajini Rusija

