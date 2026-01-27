Predsjednik Milanović primio autore filma "Fiume o morte!"

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas autore nagrađenog dokumentarno-igranog filma „Fiume o morte!“, redatelja i scenarista filma Igora Bezinovića i producenta filma Tibora Kesera, izvijestili su iz Ureda predsjednika.



Film „Fiume o morte!“ osvojio je nagradu za najbolji europski dokumentarni film na nedavno održanoj svečanosti dodjele Europskih filmskih nagrada u Berlinu. Predsjednik Milanović čestitao je autorima filma na osvajanju te, ali i niza drugih filmskih nagrada.

Film je svoju svjetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu gdje je također osvojio dvije nagrade – glavnu nagradu Tiger natjecanja te nagradu kritičara FIPRESCI što ga čini prvim hrvatskim filmom koji je nagrađen u prestižnoj natjecateljskoj konkurenciji tog festivala.

Kombinacijom dokumentarnih i igranih scena, u kojima sudjeluju građani Rijeke, film prikazuje široj javnosti nedovoljno poznati dio povijesti grada Rijeke s početka 20. stoljeća. Riječ je o 16-mjesečnoj okupaciji grada iz 1919. godine koju je proveo talijanski pjesnik, a zapravo propovjednik rata Gabriele D’Annunzi.

Film „Fiume o morte!“ je predstavnik hrvatske kinematografije i na natjecanju za 98. nagradu Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti „Oscar“ čime je postao prvi dokumentarac odabran kao hrvatski predstavnik u utrci za „Oscara“.

Uz predsjednika Milanovića na sastanku je bio posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima.