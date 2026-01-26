Naši Portali
DOBRE VIJESTI

Prvi je to ovakav projekt u Zagrebu: Evo kakvu je ljuljačku dobio kvart na zapadu

Možemo/Facebook
Autor
Hana Ivković Šimičić
26.01.2026.
u 13:48

Riječ je o projektu koji nas iznimno raduje jer čini naš kvart inkluzivnijim i dostupnijim za svu djecu, poručili su iz stranke Možemo, koja se pohv

Kako bi i djeca s invaliditetom mogla uživati u omiljenim dječjim radostima, u parku u Crnojezerskoj ulici u Stenjevcu postavljena je nova ljuljačka namijenjena upravo njima. Ljuljačkom,čija je nabava i ugradnja stajala malo više od 19,5 tisuća eura, pohvalili su se iz stranke Možemo na svojoj Facebook grupi Možemo Zagreb zapad. 

– Riječ je o projektu koji nas iznimno raduje jer čini naš kvart inkluzivnijim i dostupnijim za svu djecu. Igralište je sada mjesto gdje se baš svi mogu igrati, družiti i uživati.", komentirali su. Spomenuli su i što je još uključeno u radove.

– Troškovi za lijevanu gumenu podlogu debljine 45 mm: Iskop zemlje u sloju od 25 cm, utovar i odvoz na deponij koji osigurava izvođač radova. Planiranje i nabijanje posteljice. Nabava, dovoz i ugradnja kamenog agregata u sloju od 15 + 5 cm za ukupni 25m²= 492 eura. Nabava, dovoz i ugradnja prema uputama proizvođača, 2 sloja lijevane gume, prema normi HRN EN 1177, ukupno 25m² = 2290 eura. 

Prijedlog za postavljanje ljuljačke došao je Vijeću mjesnog odbora od strane sugrađana, a Vijeće gradske četvrti Podsused – Vrapče ga je potom uvrstilo u Plan komunalnih akcija za 2025. godinu.

Još jedan primjer kako dobra suradnja građana i lokalne samouprave donosi konkretne i vrijedne promjene u zajednici. Posebno smo ponosni što smo prvi u gradu realizirali ovakav projekt. Mali korak za infrastrukturu, veliki korak za jednakost i osmijehe najmlađih – poručili su u Facebook objavi. 
