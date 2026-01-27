U središtu Vukovara osvanuo grafit s porukom mržnje

U središtu Vukovara danas je uočen grafit na kojem piše "Ubi Srbina! 1986". Grafit je ispisan na metalu sata koji se nalazi u strogom središtu Vukovara i u neposrednoj blizini zgrade gradske uprave Vukovara. Koliko znamo postojanje grafita prijavljeno je policiji. Inače, postojanje ovakvih i sličnih grafita je prije nekoliko godina u Vukovaru bila svakodnevica. Zadnjih godina gotovo da ih nije bilo pa se pretpostavlja da su autori takvih grafita odrasli ili otišli iz Vukovara. Međutim, ovaj novi grafit dokaz je da su se pojavile neki novi autori.

Foto: Branimir Bradarić