Prvi put u Hrvatskoj ženi uklonjena maternica uz pomoć robotskog sustava: 'Drugi dan sam normalno šetala'

Ivana Čulić iz Čepina prva je žena u Hrvatskoj kojoj je maternica uklonjena uz pomoć robotskog sustava Da Vinci s kojim je u Internacionalnom medicinskom centru Priora u Čepinu kod Osijeka izvedeno 100 operacija. – Miom na maternici stvarao mi je ozbiljne probleme tri i pol godine, a posljedice su bile anemija, česte nesvjestice i opća slabost, što mi je znatno narušavalo kvalitetu života. Ranije sam prošla dvije ginekološke laparoskopske operacije nakon kojih sam se oporavljala po mjesec dana, a drugi dan nakon Da Vinci operacije normalno sam šetala i ništa me nije boljelo – ispričala je Ivana.

Prvi zahvati na Da Vinciju u Hrvatskoj odrađeni su upravo u ovoj bolnici 3. lipnja 2024. godine u slučajevima raka prostate, a do danas je, u dvije godine rada ustanove, uspješno operirano više od stotinu pacijenata.

– Iza nas je više od stotinu uspješnih operativnih zahvata odrađenih uz pomoć robota Da Vincija, na što smo izuzetno ponosni. Uz Da Vincija, operater praktički ima četiri 'ruke' kojima istovremeno operira. Robotski krakovi imaju nevjerojatnu pokretljivost s rasponom do 540 stupnjeva i milimetarskom preciznošću. Zahvat u svakom trenutku pratimo u trodimenzionalnom prikazu na monitoru, a slika je uvećana deset puta. Iz tehnoloških prednosti proizlaze benefiti za pacijenta – rez je malen, krvarenje minimalno, a oporavak daleko brži nego pri klasičnim operacijama. U slučaju uroloških zahvata, pacijentu se sačuvaju kontinencija i potencija – istaknuo je mr.sc. Tomislav Kalem, ravnatelj IMC Priora i voditelj urološkog odjela, koji je i izveo prve Da Vinci operacije u Hrvatskoj.

U usavršavanju rada liječnicima je pomogao mentor dr. Georg Schön iz Münchena, jedan od najiskusnijih svjetskih operatera s više od 6000 zahvata na ovom sustavu. Iako je najviše operacija obavljeno na prostati, među kojima je bio i Mirko Blažević iz Vinkovaca koji se vratio poslu već nakon deset dana, Da Vinci se dokazao i u operacijama bubrega te ginekologiji.

– Nakon operacije nisam osjećao nikakvu bol, a svakodnevnim aktivnostima, pa tako i poslu, vratio sam se već za deset dana. Redovito idem na kontrole svaka tri mjeseca i sve je u najboljem redu, a o operaciji danas više ni ne razmišljam, kao da nikada nisam ni imao karcinom – rekao je Mirko Blažević.

Prve ginekološke zahvate, uključujući i zahtjevnu histerektomiju, izveo je dr. Dimitrije Milojković pod mentorstvom dr. Balázsa Lintnera. – Zahvaljujući trodimenzionalnom prikazu visoke rezolucije i mogućnosti uvećanja slike do deset puta, kirurgu je omogućen izuzetno precizan uvid i u najsitnije strukture tkiva i krvnih žila. Takva preciznost povećava sigurnost zahvata te smanjuje krvarenje, kao i rizik od komplikacija. Skraćuje se i trajanje zahvata pa pacijent samim time kraće boravi u anesteziji, što rezultira bržim i lakšim oporavkom – objasnio je dr. Milojković.