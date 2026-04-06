Tiha epidemija 21. stoljeća: Najčešća je kronična bolest današnjice od koje pati čak četvrtina odrasle populacije

Masna jetra najčešća je kronična bolest današnjice od koje pati četvrtina odrasle populacije, ali nažalost i deset posto djece. Nakupljanje masti u jetri je multisistemska bolest povezana s nizom kroničnih bolesti; kardiovaskularnih, bubrežnih, šećernom bolesti tip 2, rakom debelog crijeva, dojke i gušterače. Rastući je uzrok raka i ciroze jetre, a simptomi u ranoj fazi često su neprimjetni. S pravom kažemo da je masna jetra danas tiha epidemija 21. Stoljeća, poručuju naši liječnici.

Povodom Svjetskog dana zdravlja te uoči Svjetskog dana jetre, Hrvatsko gastroenterološko društvo uz podršku Ministarstva zdravstva, pokrenulo je javnozdravstvenu inicijativu naziva Brini o jetri danas - spriječi rak sutra.

- Posljednjih je godina uvedena nova definicija masne bolesti jetre (MASLD) kako bi se bolje odrazili uzroci ove bolesti te uklonila stigma povezana s alkoholom. Masna bolest jetre predstavlja nakupljanje masti u jetri uz dokaz metaboličke disfunkcije odnosno prisustvo jedne ili više komponenti metaboličkog sindroma; pretilosti, šećerne bolesti tipa 2, povišenih masnoća u krvi i/ili povišenog krvnog tlaka. MASLD je rastući etiološki čimbenik za razvoj primarnog raka jetre. Rak jetre (hepatocelularni karcinom) treći je uzrok smrti od raka u svijetu, a porast njegove incidencije povezan je upravo s porastom incidencije metaboličkog sindroma te time i bolesti masne jetre, objasnila je prof. Ivana Mikolašević, predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Do 2040. godine predviđa se porast broja preminulih od raka jetre za 50 posto. Tim više je neizmjerno važno što ranije i na vrijeme otkriti masnu jetre i ući u sustav praćenja bolesti. Ako se bolest jetre otkrije tek u fazi ciroze ili tumora tada je jedina realno kurativna opcija - transplantacija.

- Transplantacija jetre je kirurška metoda u kojoj se bolesna jetra zamjenjuje cijelim ili dijelom organa od preminulog ili živog donora. Nakon kirurškog postupka primatelji jetre doživotno moraju uzimati lijekove protiv odbacivanja organa, imnosupresive, koji povećavaju rizik mnogih drugih bolesti. Iako se u svijetu godišnje provede oko 35 tisuća transplantacija jetre, zbog nedostatka organa značajni dio bolesnika s cirozom ili tumorima jetre umire. Od posljedica ciroze jetre godišnje u svijetu umire oko milijun oboljelih, pri čemu oko 170 tisuća u EU. U RH se godišnje provede oko 110-150 postupaka transplantacije jetre. Oko 900 bolesnika s cirozom jetre ili hepatocelularnim karcinomom u našoj zemlji premine, istaknula je prof.dr.sc.Tajana Filipec Kanižaj, dopredsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva.

Uz masnu bolest jetre, alkoholna bolest jetre i virusni hepatitisi B i C važni su uzroci kroničnog oštećenja ovog organa.

Bolesti jetre često se razvijaju neprimjetno, bez jasnih simptoma u ranoj fazi. Upravo zato se nazivaju „tihim bolestima“, a dijagnoza se nerijetko postavlja tek kada je bolest već uznapredovala. Uznapredovala bolest jetre pokazuje simptome poput umora, gubitka apetita, bolova u trbuhu, žutice ili nakupljanja tekućine u trbuhu. Redovita tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana, održavanje zdrave tjelesne težine, ograničavanje konzumacije alkohola, testiranje na virusne hepatitise, cijepljenje protiv hepatitisa B - mjere su zaštite od razvoja bolesti jetre.

- Jetra je ključni organ bez kojeg život nije moguć. Svakodnevno obavlja više od 500 funkcija, sudjeluje u detoksikaciji tijela, metabolizmu hranjivih tvari, proizvodnji važnih proteina i skladištenju vitamina i minerala. Kad je njena funkcija narušena dolazi do problema u cijelom organizmu. Upravo zbog svoje velike “rezervne snage”, jetra može dugo funkcionirati i kad je oštećena zbog čega se bolest često otkrije tek u uznapredovaloj fazi, naglašava dr. sc. Sanja Stojsavljević, tajnica Hrvatskog gastroenterološkog društva.