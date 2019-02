O Pelješkom mostu i Kinezima pišu NYT, FT, BBC...

Gradnja Pelješkog mosta, najvažnijeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj kojim će se spojiti dva dijela zemlje, zainteresirala je i svjetske medije. Na gradilište mosta u Komarnoj jučer su tako stigli novinari talijanskih dnevnih novina Corriera della Sera, a za koji dan onamo stiže i ekipa britanskog BBC-a. O Pelješkom mostu su, primjerice, već pisali i New York i Financial Times, a o njemu je izvještavao i švicarski javni radio.

S obzirom na to da most gradi kineski konzorcij koji predvodi China Road and Bridge Corporation (CRBC), o njemu su izvještavali brojni mediji iz Kine. A upravo kineski izvođač radova jedan je od glavnih razloga tako velikog interesa svjetskih medija za most koji će spojiti jug s ostatkom Hrvatske. CRBC je prva kineska kompanija koja je dobila posao jednog tako velikog infrastrukturnog projekta na tlu Europske unije, i to na javnom natječaju koji se sufinancira iz fondova EU.

Kineski put za Europu

New York Times tako je pisao da je Pelješki most za Kinu put u Europu, ali i da neki ljudi iz EU nisu oduševljeni što se kineska kompanija probila na europsko tržište. Financial Times je pak stavio veći naglasak na protivljenje bošnjačkih političara iz BiH gradnji mosta. Ipak, novinari tog dnevnika objasnili su svojim čitateljima zašto Hrvatska želi izgraditi most – kako bi spojila svoj teritorij i kako bi bila spremna za ulazak u schengenski režim. Švicarski radio je pak o gradnji Pelješkog mosta izvještavao u kontekstu novog kineskog Puta svile, o čemu je napravio serijal reportaža.

– Pelješki most mi je bio primjer za dio priče o kineskim kompanijama koje na domaćem tržištu nemaju više velikih infrastrukturnih projekata pa su se okrenule stranim tržištima. Također me zanimao i prijepor između BiH i Hrvatske oko tog mosta – kaže Christoph Wüthrich sa švicarskog radija. Strane novinare koji dođu na gradilište mosta, kažu nam u Hrvatskim cestama, zanimaju sve tehničke specifikacije, koji će se materijali ugrađivati i u kojim količinama, kako će se materijal dopremati, koja je dinamika radova, kako će most izgledati, koliko će koštati njegova gradnja... Inozemni novinari od sugovornika u Hrvatskim cestama također traže i objašnjenje zašto je hrvatski teritorij odvojen.

I dok domaći i svjetski mediji izvještavaju o Pelješkom mostu, radovi na njegovoj gradnji idu punom parom. Već su zabijeni svi piloti koji su dosad stigli na gradilište – 24 stalna i dva probna. Pri tome Kinezi to zabijanje rade brže nego je bilo predviđeno dinamičkim planom. U Hrvatskim cestama kažu da je ugradnja testnih pilota obavljena 10. i 12. siječnja te su u sljedećim danima praćeni rezultati nosivosti koji su četiri dana nakon dana pobijanja postigli vrijednost veću od projektom predviđene. Na osnovi tih rezultata odobren je početak radova na ugradnji stalnih pilota.

Prvi stalni pilot zabijen je 19. siječnja, a u Hrvatskim cestama objašnjavaju da je ovisno o vremenskim uvjetima bilo predviđeno svakodnevno pobijanje najmanje jednog pilota. No Kinezi su uspjeli pobijati dva, a zatim i tri pilota dnevno. A to sve, naglašavaju u Cestama, ovisi o vremenskim uvjetima. Drugi brod s pilotima na putu je prema Hrvatskoj i očekuje se da će doći u ponedjeljak, 11. veljače, a na njemu je 20 pilota. Na putu prema Hrvatskoj je i treći brod s 27 pilota koji stiže oko 25. veljače. U Hrvatskim cestama kažu da kontrolu proizvodnje, kvalitete materijala i radova na okrupnjavanju pilota i njihovoj antikorozivnoj zaštiti stalno obavljaju nadzorni inženjeri koji su sve vrijeme prisutni u tvornicama u Kini od samog početka radova.

Izrada stupova

U Hrvatskim cestama očekuju da će svih 148 pilota biti zabijeno do svibnja ove godine te napominju da je dinamičkim planom predviđeno da radovi na zabijanju pilota, iskopu materijala iz njih te armiranju i betoniranju budu dovršeni do 31. listopada ove godine.