Most bi mogao čekati ceste do svibnja 2022.

Na sjednici Vlade jučer održanoj u Dubrovniku premijer Andrej Plenković rekao je da se gradnja Pelješkog mosta odvija vrlo dobro i da cijeli projekt, a to su most, prilazne ceste i prateći infrastrukturni objekti, prema predviđenoj dinamici, treba biti završen za tri godine.

U Hrvatskim cestama kažu da je rok za dovršetak cijeloga projekta cestovnog povezivanja dva dijela hrvatskoga juga 31. siječnja 2022. No, vrlo je upitno hoće li doista i biti tako.

Most gotov 2021.

Pelješki most bit će dovršen prije nego pristupne ceste, o čemu smo nedavno već pisali. Kineski izvođači radova predvođeni China Road and Bridge Corporation ugovorom su se obvezali da će most sagraditi u roku od 36 mjeseci, a to znači do kraja srpnja 2021. Do tog roka ostalo je još 30 mjeseci.

Gradnja pristupnih cesta pak nije ni počela, a s obzirom na to da je za njihovu gradnju predviđeno 30, odnosno 33 mjeseca, jasno je da će most biti sagrađen prije. Nakon završetka mosta, na završetak pristupnih cesta trebalo bi čekati, prema službenim najavama, do 31. siječnja 2022. odnosno šest mjeseci.

No i to je teško dostižno jer odluke o izvođačima radova za pristupne ceste još nisu ni donesene. Ponude za gradnju dionice Duboka – Sparagovići otvorene su lani sredinom lipnja, no odluke o izvođaču još nema. A kad ona i bude donesena, oni koji nisu odabrani imaju pravo na žalbu.

A čekanje na rješavanje tih žalbi pri Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave (DKOM) može potrajati i nekoliko mjeseci. Prema natječajnoj dokumentaciji, izvođač radova će tu dionicu morati sagraditi u roku od 33 mjeseca od dana uvođenja u posao.

Ako bi Hrvatske ceste ovih dana napokon donijele odluku o izvođaču te dionice, on bi u posao mogao biti uveden tek za nekoliko mjeseci.

Prema primjeru natječaja za Pelješki most, to bi moglo biti tek potkraj kolovoza ili početkom rujna ove godine. Naime, odluka o dodjeli gradnje mosta Kinezima donesena je sredinom siječnja 2018., a izvođač radova uveden je u posao tek potkraj srpnja, dakle nakon gotovo sedam mjeseci.

U međuvremenu je, naime, DKOM rješavao žalbe na izbor Kineza za graditelje mosta, a to je potrajalo nešto više od dva mjeseca. Pripreme za potpisivanje ugovora trajale su mjesec dana, a potom su Kinezi imali rok od 90 dana da uđu u posao.

Ceste tek u svibnju 2022.

Stoga, bude li izvođač uveden u posao na dionici Duboka – Sparagovići tek za sedam mjeseci, to znači da će ta dionica, bude li se držao roka od 33 mjeseca, biti gotova tek u svibnju 2022. Natječaj pak za gradnju stonske obilaznice, poddionica Sparagovići – Papratno i Papratno – Doli, još je u tijeku.

Prvi rok za slanje ponuda bio je 21. siječnja, ali je nekoliko puta produljivan zbog pojašnjavanja dokumentacije pa je novi rok 14. veljače. Kad se ponude otvore, Hrvatske ceste imat će rok od 120 dana da donesu odluku. Rok za dovršetak radova na toj dionici je 30 mjeseci od uvođenja u posao.

Izvođač radova bi, prema dosadašnjem iskustvu s natječajima za Pelješki most, tako mogao biti uveden u posao tek potkraj ove godine. A to opet znači da bi, poštujući rok od 30 mjeseci, te radove mogao dovršiti u najboljem slučaju tek u svibnju 2022.

