O detaljima naše povijesti čitamo iz američkih, pa i iz austrijskih depeša, ali kad pitate za hrvatske, dobijete: NN 25/13, 85/15, NE MOŽE

U pripremi materijala za pisanje knjige "Neprijatelji iz čista mira", paralelne biografije Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića objavljene u izdanju Večernjeg lista u travnju 2024., početkom prosinca 2023. došao sam na ludu ideju. Ili jednu od takvih ideja, koje treba pokušati izvesti u istraživanju i kopanju materijala o takvoj temi, koja je i dalje aktualna jer knjiga odlazi iza kulisa političke dinamike koja i danas dominira hrvatskom političkom scenom. Jedna luda ideja bila je pokušati u arhivima deklasificiranih diplomatskih bilješki Republike Hrvatske pronaći primjere bilješki koje su pisali Milanović i Plenković dok su bili obični mladi diplomati u usponu.