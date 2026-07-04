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ZA VATIKAN SFRJ NIJE BILA IZA ŽELJEZNE ZAVJESE

O detaljima naše povijesti čitamo iz američkih, pa i iz austrijskih depeša, ali kad pitate za hrvatske, dobijete: NN 25/13, 85/15, NE MOŽE

Autor
Tomislav Krasnec
04.07.2026.
u 18:03

Diplo-bilješka SAD-a o ostpolitici Vatikana 1988. 'TRUDE SE RASPIRIVATI NACIONALISTIČKE TENDENCIJE U HRVATSKOJ, SLOVENIJI I KOSOVU'

U pripremi materijala za pisanje knjige "Neprijatelji iz čista mira", paralelne biografije Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića objavljene u izdanju Večernjeg lista u travnju 2024., početkom prosinca 2023. došao sam na ludu ideju. Ili jednu od takvih ideja, koje treba pokušati izvesti u istraživanju i kopanju materijala o takvoj temi, koja je i dalje aktualna jer knjiga odlazi iza kulisa političke dinamike koja i danas dominira hrvatskom političkom scenom. Jedna luda ideja bila je pokušati u arhivima deklasificiranih diplomatskih bilješki Republike Hrvatske pronaći primjere bilješki koje su pisali Milanović i Plenković dok su bili obični mladi diplomati u usponu.

Ključne riječi
dokumenti diplomacija deklasifikacija Jugoslavija Vatikan

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