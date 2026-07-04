FOTO Dalija Orešković Kelemincu priredila 'Keleminčevo': 'Poslužite se, ako vam se svide, ne paničarite'

Saborska zastupnica Dalija Orešković na svojoj je Facebook stranici objavila da su se ispred njezinog stana ponovno okupili Dražen Keleminec i članovi stranke A-HSP. A ona mu je, kaže, Kelemincu pripremila Keleminčevo - dočekala ga je s Domaćicom i Pelinkovcem te ostavila poruku u kojoj objašnjava značaj Josipa Kraša i Marijana Badela za Hrvatsku.

"Za Keleminca i prosvjednike, slobodno se poslužite s Domaćica keksima i Pelinkovcem. Domaćicu proizvodi Kraš, nazvan po Josipu Krašu, Pelinkovac proizvodi Badel, nazvan po Marijanu Badelu. Obje tvornice nose naziv po čuvenim komunistima i dan danas su uspješni brend. Je li vama Domaćica komunistički keks, a Pelinkovac komunistički pelin? Ako vam se svide, ne paničarite. Do sada nije zabilježen nijedan slučaj da je netko nakon njihove konzumacije postao član Partije.

Možda Domaćica i Pelinkovac pomognu da shvatite da to što i u ovoj današnjoj državi konzumiramo brojne blagodati koje su stvorene u bivšem sustavu, ne znači da žalimo za Jugoslavijom. Kapitalisti su preuzeli infrastrukturu i recept, i bez stigme zadržali naziv po partizanima i komunistima, jer im brend donosi profit. Ujedno, Josip Kraš i Marijan Badel su na povijesnoj lenti vremena nama kao državi na ponos, a ne na sramotu kao što je to bio Ante Pavelić čiji poklič izvikujete i nosite na HOS-ovoj zastavi.

Ako Vam baš zbog toga što je Hrvatska država izgrađena na temeljima antifašizma smeta ime na kutiji ili boci, zatvorite oči i potegnite na iskap. Ne bi vam valjda bilo prvi put. Ali ako primijetite iznenadnu želju za petoljetkom, samoupravljanjem ili pjevanjem Internacionalne, vjerojatno ste pretjerali u količini, potražite pomoć. Stol i stolnjak ostavite tu gdje ste ga našli, nacionalizacija više nije na snazi. Lp, Dalija.

P.s. – Da je barem opstalo više tvornica koje su u prošlom sustavu zapošljavale domaće radnike, pa makar nosile nazive po partizanima i komunistima. Bilo bi nas Hrvata više i imali bi više. Možda bi i za vas bilo nekog pametnijeg posla, od ovog sramotnog uznemiravanja moje obitelji i susjeda", napisala je.

U objavi je istaknula kako bi Keleminec, da mu je stalo do branitelja, u čije ime navodno prosvjeduje, prosvjedovao ispred Hrvatskog sabora protiv HDZ-ove većine koja je nedavno odbila prijedlog stranke Možemo, kojeg je i ona podržala, da se ispravi nepravda prema braniteljima koji primaju manje mirovine, iako su osim braniteljskog staža, nakon Domovinskog rata ostvarili i mirovinski staž te su uplaćivali u sustav mirovinskog osiguranja, dakle dakle dali su nam više, a država im daje manje.

"Ali ne. Keleminac opet ispred moga doma napada sve što bi trebali biti civilizacijski, moralni i državotvorni temelji naše Hrvatske. Naravno, uz prisutnost policije. Da je država postupila po prijedlogu Splitske policije koja je nakon što ih je Keleminac nedavno na prosvjedu protiv Borisa Dežulovića napao, te je zbog toga tražila da se Klemincu odredi zatvor, Keleminac danas ne bi bio ovdje. No Plenkoviću je u interesu da je Keleminac danas tu", istaknula je.