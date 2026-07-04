FOTO Čudo bivše države: Bilo je lječilište, vojno odmaralište, utočište za izbjeglice, a sada je ruglo
Dječje odmaralište - lječilište u Krvavici okolici Makarske izgrađeno je 1963. – 1964. za potrebe liječenja i rehabilitacije djece vojnih osiguranika, usred guste borove šume na obali mora. Projektant je Rikard Marasović. Kružni lebdeći volumen na stupovima dominira kompleksom.
U prizemnom dijelu nalazi se polifunkcionalni prostor za odmor i igru djece „L“ oblika koji diferencira unutrašnji prostor kružnog dvorišta od prirodnog krajolika borove šume. Gospodarsko servisni blok, funkcionalno odvojen od lječilišnog i djelomično ukopan u teren, izveden je u ortogonalnom rasteru. Riječ je o jedinstvenom primjeru moderne lječilišne arhitekture druge faze modernizma i jednom od kanonskih djela hrvatske moderne arhitekture koje je relevantno i u internacionalnom kontekstu, prema Wikipediji.
Građevina je bila osmišljena tako da svaka soba bude prirodno ventilirana, bez obzira na smjer vjetra, što je u kombinaciji s mediteranskom klimom stvaralo idealne uvjete za liječenje djece s respiratornim problemima
Iako je 2015. godine uvršteno u Registar kulturnih dobara RH i nalazi se pod trajnom zaštitom, devastacija se nastavlja. Objekt koji se prostire na 55.000 kvadrata postao je predmetom različitih vizija - od rušenja i izgradnje elitnog turističkog kompleksa do prenamjene u umjetnički centar