NYT objavio da će Pentagon otkriti Musku tajne planove, on zaprijetio: 'Čista propaganda'

Pentagon je, prema dvoje američkih dužnosnika, u petak trebao upoznati Elona Muska s planovima američke vojske za potencijalni rat koji bi mogao izbiti s Kinom, objavio je The New York Times. Samo nekoliko sati nakon što je The New York Times objavio vijest o planiranom sastanku, dužnosnici Pentagona i predsjednik Donald Trump demantirali su da će sjednica biti o vojnim planovima koji uključuju Kinu. "Kina neće ni biti spomenuta ili raspravljana", rekao je Trump u noćnom postu na društvenim mrežama. Musk je podijelio Trumpovu objavu te naveo: "New York Times je čista propaganda. Radujem se kaznenom progonu onih u Pentagonu koji zlonamjerno odaju lažne informacije NYT-u. Bit će pronađeni."

The New York Times is pure propaganda.



Also, I look forward to the prosecutions of those at the Pentagon who are leaking maliciously false information to NYT.



