Novoizabrani predsjednik Vrhovnog suda o prvom danu: 'Nije bilo neprijateljske atmosfere'

Novoizabrani predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić nakon prvog dana na poslu poručio je kako nije bilo nikakve neprijateljske atmosfere.

- Bilo je dosta ugodno. Zadržao sam se u razgovorima sa sucima Mrčelom, Kosom i Kontrecom koji su vodstvo Vrhovnog suda. Razgovor je bio ugodan, oni su me u grubim crtama obavijestili. Neke stvari znam, neke još moram saznati. Suci su profesionalci, u procesu izbora prvi je puta bila pomalo neobična situacija i možda se očekuje neki strah, ali nikakvih neugodnosti nije bilo, baš obrnuto - kazao je Dobronić za HRT.

Upitan hoće li sudac Marin Mrčela ostati zamjenik, kazao je da mu je potrebno neko vrijeme da porazgovara sa svim sucima i vidi tko ima kakve interese i želje.

- Unaprijed ne mogu ništa posebno, ali uzimat ću u obzir stavove, procijenit ću rad, iskustvo i procijeniti na temelju toga.

Na pitanje je li s Mrčelom razgovarao oko tajminga objave pravomoćne presude u slučaju Fimi media, rekao je da nisu razgovarali o konkretnim predmetima nego o organizaciji i propisima.

Odgovarajući na pitanje kakva će biti njegova uloga reformi pravosuđa, istaknuo je da zna gdje novce treba uložiti.

- Gledano formalno predsjednik ne može nijednom sucu ništa narediti. Mogu samo ili apelirati ili pokušati ostvariti neki stručni autoritet pa da to suci prihvate. U drugom dijelu, što se tiče izvršne vlasti i Sabora ja isto tako mogu njima predložiti i oni mogu prihvatiti ili ne. Znam kuda bi i za što te novce trebalo uložiti - rekao je.

- Jedan od prioriteta bi sad bio uređenje sudova na razini zgrade, onako kako sudovi izgledaju. Počevši od Zagreba, jednim dijelom zbog potresa, ali nevezano uz potres, Općinski građanski sud je u vrlo skučenim uvjetima. Zgrade su u lošem stanju. Kad idete u malo mjesto uvijek znate gdje je sud. Sud je u središtu i to je najzapuštenija zgrada. Jednim dijelom od izgleda sudova već puno zavisi, a same sudnice su koji puta toliko male da se one uopće ne bi smjele zvati sudnicama. Ne možete reći da je sudnica prostor, sad se otkrilo u pandemiji, kad trebate staviti razmak 2 metra ne možete dvije stranke razdvojiti na 2 metra jer je sudnica premala - dodao je.