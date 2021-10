Zašto mediji ne traže da se predsjednik Milanović ispriča sucu Mrčeli!?

Konačno se svi željni pravde možemo ugrijati oko vatrice koju je zapalilo imenovanje Radovana Dobronića predsjednikom Vrhovnog suda. Iako, rasprava o izboru predsjednika VS-a pokazala je da je HDZ, naravno najodgovorniji za stanje u pravosuđu jer je i najdulje na vlasti, trenutno po tom pitanju najzrelija, najrealnija pa i najobjektivnija politička opcija. Jer, oporba iz sebičnih političkih motiva fokus stavlja na iskonstruirane teme od kojih i Dobronić, kao i svi mi, možemo imati samo štete.

I rasprava u Hrvatskom saboru još jednom je otkrila jedan od ključnih razloga loše percepcije sudstva. Nevjerojatno je što su sve “ex cathedra” o sudstvu u stanju izgovoriti pravni šarlatani i populisti koji radi osobnih političkih probitaka koriste neznanje publike čineći ogromnu štetu šireći neargumentirano nepovjerenje prema pravosuđu. Kako test zdrave logike može proći izjava vođe SDP-a Peđe Grbina da HDZ želi da i dalje imamo “nerješavanje predmeta, loše sudske odluke...”. Kakvu bi to HDZ ili bilo koja druga opcija imala korist od toga!?

Zbog vjerodostojnosti barem bi političar koji je četiri godine bio jedna od ključnih pravnih figura tadašnjeg premijera Zorana Milanovića, trebao voditi računa o smislu svoga govora s obzirom na to da je i sam bio dio tima “reformatora” koji su i po treći put birali suca VS-a za čelnika sudbene vlasti. A sada govori kako izbor Dobronića “može biti taj početak” i da to treba slijediti “ozbiljna reforma zakonodavnog okvira, koja će omogućiti da ozbiljni i neovisni suci odgovorno rade svoj posao jer u protivnom nećemo napraviti ništa”. Ako to tek sada treba napraviti, što ste onda vi prije radili!?

Dario Zurovec kao u bivšim vremenima hvali Dobronića jer je “stao na stranu hrvatskih građana”!? Natalija Martinčević iz Reformista na čelu s Radimirom Čačićem usuđuje se govoriti o “sistemskoj korupciji” i o tomu da je pravosuđe “zaštitnik korupcije”. Romana Nikolić kao pravnica bez imalo srama kaže kako mnoge presude “teško mogu izdržati ozbiljnu kritiku”, dok po Sandri Benčić ispada da pravosuđe tu treba biti prije svega radi dužnika, nesvjesna da dijelovi Dobronićeva programa o ovrhama i računima, baš i ne idu dužnicima u prilog.

Što se tiče tajminga objave presude VS-a o osudi HDZ-a, u rasponu od “ucjenjivanja HDZ-a” do uskraćivanja slasti da HDZ bude osuđen u mandatu novog predsjednika VS-a, iznijet ću o tomu, ako sam dobro brojao, 11. tezu. Dobro je što je Dobronićev mandat rasterećen tereta osude HDZ-a, jer za svakog predsjednika VS-a, a osobito za njegov program rada, od ponajveće je važnosti angažman i konsenzus čitave zajednice, osobito izvršne i zakonodavne vlasti. Ako ni zbog čega onda jer je njihova zadnja i ključevi državne blagajne u njihovim su rukama. I na politiziranju tajminga objave osude HDZ-a pa i predsjednikovom da je presuda napisana prije barem dva mjeseca, vidi se kako je težak Dobronićev zadatak da popravi lošu percepciju sudstva.

Svi su mediji objavili predsjednikovu insinuaciju da je v.d. predsjednika VS-a Marin Mrčela držanjem presude u ladici “ucjenjivao HDZ” za postupka imenovanja predsjednika VSa. Optužba je razorna ne samo za Mrčelinu karijeru već i za javno viđenje uloge neovisnog sudstva i to na najvišoj razini. Zapravo je optužen da je privatizirao časnu dužnost radi postizanja osobne koristi. Može li za prvog suca u državi optužba biti gora! Može li pravosuđe nakon takvog istupa predsjednika države biti percipirano ikako drugačije nego kao korumpirano do srži. Bi li se u ijednoj zemlji čiji nam pravni i politički sustav služi kao ogledan bilo moguće da predsjednik, nekažnjeno od medija i politike, tako olako izgovori tako tešku optužbu.

Mediji su satima njegove optužbe držali kao jednu od udarnih vijesti. Da novinar ponudi sličnu priču, urednici bi se čudili kako se usuđuje takvo što ponuditi bez da je saslušao i “drugu stranu”. Predsjednik nema urednika iznad sebe, a mediji prenose njegove izjave zbog “prava javnosti da zna”. Naravno, objektivno i pošteno novinarstvo traži da se čuje i druga strana. Ali, baš se i nije čula. Glasnogovornik VS-a sudac Željko Pajalić kaže nam da ga je svega troje novinara pitalo o tajmingu objave presude HDZ-u, a jedino je potpisani novinar Večernjeg lista inzistirao i dobio odgovor da je presuda napisana i dostavljena u Odjel evidencije sudske prakse VS-a 14. rujna, 29 dana prije objave.

Svaka presuda mora proći kontrolu Evidencije prije objave kako sa suda ne bi izašlo neko pravno tumačenje suprotno od već zauzetih u ranijoj sudskoj praksi VS-a. Riječ je o složenom i iznimno odgovornom poslu na kojem leži kredibilitet vrhovne sudske instance najodgovornije za jednakost sviju pred zakonom. Predsjedniku Milanoviću to nije prvo takvo neargumentirano nabacivanje blatom po sucima. Nastavi li on i oporba tako, neće biti od pomoći Dobroniću. Uzgred, kako to da mediji ne traže da se predsjednik ispriča ne samo Mrčeli već svim sucima zbog štete izazvane senzacionalističkim istupom. Možda zato što ih “druga strana” ne zanima. Od dobre percepcije nema klikova.