Najmanje 21 osoba je poginula, a 30 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji, potvrdili su policijski izvori za Reuters. Nesreća se dogodila u 19 sati i 39 minuta, kad su iz tračnica iskočila posljednja tri vagona vlaka operatera Iryo, koji je prometovao na relaciji Malaga - Madrid, te su udarila u vlak operatera Renfe koji je prolazio drugim kolosijekom u suprotnom smjeru. To je uzrokovalo ispadanje iz tračnica dva vagona vlaka koji je bio na putu prema Huelvi, a oni su se potom prevrnuli i pali niz nasip.

Uzrok nesreće još nije poznat, rekao je španjolski ministar prometa Oscar Puente na konferenciji za novinare na madridskom željezničkom kolodvoru Atocha, dodajući da je "stvarno čudno" da se iskakanje iz tračnica dogodilo na ravnom dijelu pruge koji je obnovljen u svibnju prošle godine.

"Svi ozlijeđeni kojima je potrebna bolnička skrb evakuirani su. Govorimo o 30 osoba s teškim ozljedama, koje su prebačene u bolnice", rekao je Puente. Španjolska državna televizija TVE izvijestila je da je među poginulima vozač jednog od vlakova, koji je putovao iz Madrida za Huelvu, te da je ukupno 100 ljudi ozlijeđeno.

Španjolski premijer Pedro Sanchez je u objavi na X-u napisao da je ovo "noć duboke tuge" izrazivši najiskreniju sućut obiteljima žrtava. "Nijedna riječ ne može ublažiti takvu patnju, ali želim da znate da je cijela nacija uz vas u ovim vrlo teškim vremenima."

Iryo je privatni željeznički operater u većinskom vlasništvu talijanske državne željezničke grupe Ferrovie dello Stato. U nesreći je sudjelovao vlak Freccia 1000 koji je prevozio 317 putnika između Malage i Madrida, rekao je glasnogovornik Ferrovie dello Stato.

Teška nesreća u Španjolskoj: U sudar dva vlaka poginula 21 osoba

Tvrtka je priopćila da duboko žali zbog onoga što se dogodilo te da je aktivirala sve protokole za hitne slučajeve kako bi blisko surađivala s nadležnim vlastima. U vlaku Alvia, operatera Renfea, bilo je oko 100 putnika. El Pais je izvijestio da se u trenutku udara taj vlak kretao brzinom od oko 200 kilometara na sat.

Državna tvrtka za upravljanje željezničkom infrastrukturom (Adif) je objavila na društvenoj mreži X da će promet brzim vlakovima između Madrida i odredišta u Andaluziji (Cordoba, Sevilla, Malaga, Granada i Huelva) biti prekinut najmanje do ponedjeljka, 19. siječnja.