Novi virus prijeti svijetu? WHO traži hitnu reakciju, vidi znakove globalne epidemije

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je u utorak da bi velika epidemija virusa chikungunya mogla zahvatiti cijeli svijet te je pozvala na hitne mjere kako bi se to spriječilo. WHO navodi da prepoznaje iste rane znakove upozorenja kao i tijekom velike epidemije prije dva desetljeća te želi spriječiti ponavljanje tog scenarija. Chikungunya je virusna bolest koju prenose komarci, a uzrokuje vrućicu i jake bolove u zglobovima, koji mogu biti izrazito onesposobljavajući. U nekim slučajevima bolest može biti i smrtonosna. "Chikungunya nije bolest koju ljudi široko poznaju, ali je do danas zabilježena i prenosila se u 119 zemalja svijeta, čime je 5,6 milijardi ljudi izloženo riziku", rekla je Diana Rojas Alvarez iz WHO-a. Podsjetila je kako se od 2004. do 2005. virus chikungunya proširio preko Indijskog oceana, prvo zahvativši otočne teritorije, a zatim se globalno proširio, zarazivši gotovo pola milijuna ljudi, piše ScienceAlert.

"Danas WHO vidi isti obrazac: od početka 2025. godine, Reunion, Mayotte i Mauricijus prijavili su velike epidemije chikungunye. Procjenjuje se da je čak trećina stanovništva Reuniona već zaražena", rekla je Rojas Alvarez na tiskovnoj konferenciji u Ženevi. Simptomi chikungunye slični su onima kod denga groznice i virusa Zika, što otežava dijagnozu, upozorava WHO. Rojas Alvarez dodala je kako se, slično kao prije 20 godina, virus sada širi i na druge dijelove regije, uključujući Madagaskar, Somaliju, Keniju i južnu Aziju. U Europi su zabilježeni uvezeni slučajevi povezani s epidemijom na otocima Indijskog oceana. Lokalni prijenos zabilježen je u Francuskoj, a sumnjivi slučajevi otkriveni su u Italiji.

"Budući da se isti obrasci širenja vide kao i u epidemiji iz 2004. godine, WHO poziva na hitnu akciju kako se povijest ne bi ponovila", naglasila je Rojas Alvarez. Dodala je kako je stopa smrtnosti manja od jedan posto, ali kad broj slučajeva naraste na milijune, taj jedan posto može značiti tisuće smrti. "Dajemo rano upozorenje kako bi se zemlje mogle pravovremeno pripremiti, otkriti i ojačati sve kapacitete kako bi se izbjegle velike epidemije", naglasila je. Rojas Alvarez pojasnila je da u regijama u kojima populacija ima malo ili nimalo imuniteta, virus može vrlo brzo izazvati značajne epidemije, zarazivši i do tri četvrtine stanovništva.

Virus chikungunya prenose ženski komarci, najčešće vrste Aedes aegypti i Aedes albopictus. Potonja vrsta, poznata kao tigrasti komarac, zbog klimatskih promjena koje uzrokuje čovjek, širi se sve više prema sjeveru. Komarci najčešće grizu tijekom dana, s vrhuncima aktivnosti u ranim jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. WHO poziva ljude da se zaštite korištenjem sredstava protiv komaraca te da ne ostavljaju vodu stajaćom u posudama poput kanti, jer je to idealno mjesto za razmnožavanje komaraca.