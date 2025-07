Ne idete uvijek u isto vrijeme na spavanje? To može povećati rizik od zdravstvenih problema

Svi znamo da redovito ležanje u krevetu u kasnim satima nije dobro za zdravlje sna. Nova istraživanja pokazala su da bi to moglo biti i smrtonosno jer neredovita rutina spavanja može povećati rizik od ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti kao što su bolesti srca ili moždani udar, čak i ako spavate preporučenih sedam do devet sati po noći, piše New York Post.

Prethodne studije uglavnom su bile usredotočene na zdravstvene ishode trajanja sna za razliku od utjecaja stabilnog ciklusa spavanja i budnosti, tako da su ova otkrića značajna. "Naši rezultati upućuju na to da bi redovitost spavanja mogla biti važnija od dovoljnog trajanja sna u modulaciji rizika od MACE-a, glavnog štetnog kardiovaskularnog događaja", rekao je istraživački tim studije. Za potrebe studije, 72.269 ljudi u dobi od 40 do 79 godina tjedan dana nosilo je uređaj za praćenje aktivnosti da bi procijenili svoje obrasce spavanja. Nitko od sudionika nije imao povijest bolesti srca ili moždanog udara.

Podaci su zatim prikupljeni da bi se izračunao rezultat indeksa redovitosti spavanja svakog sudionika. Za one s rezultatom višim od 87 smatralo se da imaju redovit obrazac spavanja, a za one s rezultatom ispod 72 utvrđeno je da imaju neredovit obrazac spavanja. Oni koji su bili između kategorizirani su kao "umjereno redoviti". Istraživački tim je zatim prikupio podatke o slučajevima moždanog udara, zatajenja srca i srčanog udara tijekom sljedećih osam godina i otkrio da su osobe koje neredovito spavaju imale 26 posto veću vjerojatnost da će doživjeti veliki kardiovaskularni događaj od osoba koje su odlazile spavati otprilike u isto vrijeme svaki put noć.

Sudionici čiji je raspored spavanja bio umjereno redovit imali su 8 posto veću vjerojatnost da će imati ovu vrstu događaja opasnih po život. Studija je također pokazala da oni s redovitim rasporedom spavanja imaju veću vjerojatnost da će postići preporučene sate sna po noći, smatra se da je to sedam do osam sati za one starije od 65 godina i sedam do devet za one između 18 i 64 godine. Nadalje, otkrili su da pokušaj nadoknađivanja izgubljenog sna nije ublažio kardiovaskularne rizike kod neredovitih spavača. Ovi nalazi objavljeni su u utorak u časopisu Journal of Epidemiology & Community Health.

Studija je imala određena ograničenja, uključujući to da su podaci o spavanju prikupljani samo tijekom jednog tjedna, a uređaj za praćenje spavanja nije razlikovao spavanje od svjesnog odmora. Drijemanje također nije uzeto u obzir. Unatoč tome, ovo novo istraživanje pokazuje da postoji jaka veza između neodlaska u krevet u isto vrijeme svake večeri i rizika od srčanih bolesti ili moždanog udara. "Rezultati ove studije sugeriraju da je potrebno više pažnje posvetiti redovitosti spavanja u javnozdravstvenim smjernicama i kliničkoj praksi zbog njegove potencijalne uloge u zdravlju kardiovaskularnog sustava", zaključili su autori studije.