Novi ukrajinski napad dronovima, Rusi tvrde: Oštećeno je industrijsko postrojenje

Ruske jedinice protuzračne obrane presrele su i uništile 40 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo obrane. Osamnaest dronova uništeno je iznad regije Saratov, objavilo je ministarstvo u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Ostali su oboreni iznad četiri druge regije na jugu i zapadu Rusije, navodi se.

Ukrajinski napad dronom oštetio je "industrijsko postrojenje" u ruskoj regiji Saratov, rekao je regionalni guverner rano u utorak. "Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava", rekao je guverner Saratova Roman Busargin u objavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Nekoliko neslužbenih ruskih kanala vijesti na Telegramu izvijestilo je o eksplozijama i požarima u području rafinerije nafte u Saratovu, regiji na jugu Rusije. Na video snimkama i fotografijama objavljenima na društvenim mrežama vidi se veliki požar i gusti oblak dima. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

Kijev je često navodio da su ukrajinski zračni napadi unutar Rusije usmjereni na uništavanje infrastrukture ključne za ratne napore Moskve te da su odgovor na ruske kontinuirane napade na Ukrajinu od početka rata prije gotovo tri godine.

Saratov, russia. Oil refinery on fire for some reason. pic.twitter.com/NrTmiFSkjJ