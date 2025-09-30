Novi predsjednik Ustavnog suda ima ušteđeno gotovo 200.000 eura, stan u Zagrebu, kuću na moru...

Novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić (44), prema imovinskoj kartici, kao sudac tog suda mjesečno zarađuje 4.362 eura neto, uz dodatne jednokratne prihode od 2.000 i 5.453 eura. Njegova supruga, zaposlena u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, ima mjesečnu neto plaću od 1.900 eura.

Staničić posjeduje stan u Zagrebu od 92,8 m², vrijedan 280.000 eura, te garažu od 16,7 m², procijenjenu na 20.000 eura. Zajedno sa suprugom suvlasnik je kuće u Baškoj Vodi od 101 m², vrijedne 240.000 eura, i građevinskog zemljišta od 356 m², procijenjenog na 106.800 eura. Supruga je također polovična suvlasnica tri livade u okolici Omiša, ukupne vrijednosti 13.680 eura. Novi predsjednik Ustavnog suda nema kredita, a većinu nekretnina je kupio primicima od nesamostalnog rada ili ih je dobio darovnim ugovorom. Automobile bračni par Staničić također nisu kupili na kredit. Na kredit je kupio jedino garažu u Zagrebu.

Od pokretne imovine, Staničić posjeduje automobil Mazda CX5 iz 2022., vrijedan 30.000 eura, dok je supruga vlasnica Opel Astre iz 2021., procijenjene na 16.000 eura. Staničić ima 63 dionice Hrvatskog Telekoma, a supruga 20 dionica Societe Generale S.A. te trezorske zapise u vrijednosti od 80.000 eura. Bračni par ima štednju u iznosu od 192.728 eura, od čega je 3.871 euro poklon za rođenje djeteta i slične prigode.