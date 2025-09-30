Naši Portali
IMOVINSKA KARTICA

Novi predsjednik Ustavnog suda ima ušteđeno gotovo 200.000 eura, stan u Zagrebu, kuću na moru...

Frane Staničić je novi predsjednik Ustavnog suda (arhiva)
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
30.09.2025.
u 13:56

Novi predsjednik Ustavnog suda nema kredita, a većinu nekretnina i pokretnina je kupio primicima od nesamostalnog rada ili ih je dobio darovnim ugovorom

Novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić (44), prema imovinskoj kartici, kao sudac tog suda mjesečno zarađuje 4.362 eura neto, uz dodatne jednokratne prihode od 2.000 i 5.453 eura. Njegova supruga, zaposlena u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, ima mjesečnu neto plaću od 1.900 eura.

Staničić posjeduje stan u Zagrebu od 92,8 m², vrijedan 280.000 eura, te garažu od 16,7 m², procijenjenu na 20.000 eura. Zajedno sa suprugom suvlasnik je kuće u Baškoj Vodi od 101 m², vrijedne 240.000 eura, i građevinskog zemljišta od 356 m², procijenjenog na 106.800 eura. Supruga je također polovična suvlasnica tri livade u okolici Omiša, ukupne vrijednosti 13.680 eura. Novi predsjednik Ustavnog suda nema kredita, a većinu nekretnina je kupio primicima od nesamostalnog rada ili ih je dobio darovnim ugovorom. Automobile bračni par Staničić također nisu kupili na kredit. Na kredit je kupio jedino garažu u Zagrebu. 

Od pokretne imovine, Staničić posjeduje automobil Mazda CX5 iz 2022., vrijedan 30.000 eura, dok je supruga vlasnica Opel Astre iz 2021., procijenjene na 16.000 eura. Staničić ima 63 dionice Hrvatskog Telekoma, a supruga 20 dionica Societe Generale S.A. te trezorske zapise u vrijednosti od 80.000 eura. Bračni par ima štednju u iznosu od 192.728 eura, od čega je 3.871 euro poklon za rođenje djeteta i slične prigode.
