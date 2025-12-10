Naši Portali
POGORŠANI ODNOSI

Raste napetost između Kine i Japana: Reagirao i SAD, prvi puta su ovo napravili

FILE PHOTO: Members of the Chinese Navy attend the joint Navy exercise of Iran, China and Russia in the Gulf of Oman
Foto: Iranian Army/REUTERS
1/4
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
10.12.2025.
u 07:15

Kineski borbeni zrakoplovi koji su u subotu usmjerili svoje radare na japanske zrakoplove predstavljaju najozbiljniji sukob između istočnoazijskih vojski posljednjih nekoliko godina

Sjedinjene Američke Države prvi put su kritizirale Kinu zbog ciljanja radara na japanske vojne zrakoplove tijekom prošlotjedne vježbe, incident je to o kojem azijski susjedi imaju različita mišljenja usred rastućih napetosti. Incident u blizini japanskih otoka Okinawa dolazi nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi prošloga mjeseca izazvala spor s Pekingom svojim izjavama o tome kako bi Tokio mogao reagirati na hipotetski kineski napad na Tajvan.

Kina tvrdi da Tajvan koji je pod demokratskom vlašću pripada njoj i nije isključila upotrebu sile za preuzimanje kontrole nad otokom, koji se nalazi nešto više od 100 kilometara od japanskog teritorija i okružen je pomorskim putovima na koje se Tokio oslanja. "Postupci Kine nisu u skladu s regionalnim mirom i stabilnošću", rekao je glasnogovornik State Departmenta kasno u utorak, osvrnuvši se na incident s radarom.

"Savez SAD-a i Japana jači je i ujedinjeniji nego ikad. Naša predanost našem savezniku Japanu je nepokolebljiva i u bliskom smo kontaktu po ovom i drugim pitanjima", kazao je.  Glavni tajnik japanskog kabineta Minoru Kihara pozdravio je komentare, rekavši da oni "demonstriraju snažno savezništvo SAD-a i Japana".

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom. Japan je kasno u utorak poslao lovce da nadziru ruske i kineske zračne snage koje provode zajedničke patrolne letove oko zemlje. Kineski borbeni zrakoplovi koji su u subotu usmjerili svoje radare na japanske zrakoplove predstavljaju najozbiljniji sukob između istočnoazijskih vojski posljednjih nekoliko godina.

Takvi se potezi smatraju prijetećima jer signaliziraju mogući napad i mogu prisiliti ciljani zrakoplov na izbjegavajući manevar. Tokio je taj potez osudio kao "opasan". Peking je, međutim, poručio da su japanski zrakoplovi više puta prilazili i ometali kinesku mornaricu dok je provodila ranije najavljenu obuku letenja s nosača zrakoplova istočno od tjesnaca Miyako. U razgovoru s novinarima u Taipeiju u srijedu, tajvanski predsjednik Lai Ching-te izjavio je da su kineske vježbe "vrlo neprimjeren potez". "Pozivamo Kinu da pokaže odgovornost koja dolikuje velikoj sili. Mir je neprocjenjiv; rat nema pobjednika. Mir moraju graditi sve strane, a Kina u tome ima svoju ulogu", rekao je.

Odnosi između dviju najvećih azijskih ekonomija naglo su se pogoršali otkako je Takaichi prošloga mjeseca u parlamentu rekla da bi kineski napad na Tajvan mogao predstavljati "situaciju koja prijeti opstanku" i potaknuti mogući vojni odgovor Tokija. Peking je zatražio da povuče tu izjavu, optužio Tokio za vojnu prijetnju i savjetovao svojim građanima da ne putuju u Japan.

Američki veleposlanik u Japanu George Glass javno je izrazio podršku Japanu u više objava na društvenim mrežama otkako je započeo diplomatski spor, ali predsjednik Donald Trump i drugi visoki američki dužnosnici ostali su tihi. Trump, koji iduće godine planira posjetiti Peking radi trgovinskih pregovora, prošloga je mjeseca nazvao Takaichi i pozvao je da ne zaoštrava spor, rekli su Reutersu izvori upoznati s razgovorom.

Avatar neurazumljiv
neurazumljiv
08:18 10.12.2025.

Raste napetost između Kine i Japana: Reagirao i SAD i podrzao napetost.

