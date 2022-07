Snažan potres na Banovini: 'Zadrmao je cijelo kontejnersko naselje'

Seizmološka služba RH izvijestila je da su u 12 sati i 33 minute seizmografi zabilježili prilično jak potres 14 km zapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru V stupnjeva EMS (Europske makroseizmičke ljestvice).

Podsjetimo, EMSC je prvo javio da je potres bio magnitude 4,0 po Richteru, da bi ga potom smanjili na 3,5 po Richteru.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#potres) in #Sisak 10 min ago. pic.twitter.com/9CP7mFqWwm