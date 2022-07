Umjereni potres magnitude 3.3 u blizini Požege, osjetio se na širem području

Potres magnitude 3.3 po Richteru pogodio je oko 10 i 8 sati Bosnu i Hercegovinu, a osjetio se i u Požegi.

Prema aplikaciji EMSC, epicentar bio je 72 kilometra sjeverno od Banja Luke na dubini od oko 10 kilometara.

