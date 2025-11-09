Trener srpske ekipe o incidentu u Rijeci: 'S fantomkama i palicama krenuli su na nas'

Sinoć je u Rijeci spriječen mogući incident u blizini Centra Zamet, gdje se održavalo prvenstvo Balkana u karateu, nakon dojave o okupljanju sumnjive skupine s kapuljačama. Policija je brzo intervenirala nakon što su organizatori natjecanja obaviješteni od strane trenera juniora iz Srbije, Miloša Raukovića, koji je uočio grupu mladića koja im je ubrzano prilazila. 'Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke i palice i krenuli prema nama. Uspio sam djecu vratiti u salu i nakon toga obavijestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Skupina je kružila dok nije došla policija, a kada su vidjeli policiju, počeli su se udaljavati', izjavio je Rauković za RTL Danas. Policija je zatekla navedenu grupu, među kojima je bilo 10 maloljetnika, koji su prijavljeni socijalnoj službi. Nije bilo privođenja, verbalnog ni fizičkog napada, niti oštećenja imovine. Za vrijeme trajanja prvenstva policija će pojačati mjere sigurnosti kako bi zaštitila natjecatelje.

Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza, ispričao se delegaciji iz Srbije zbog neugodnosti koje su možda doživjeli tijekom događaja: 'Naravno da sam se ispričao na svim neugodnostima koje su možda doživjeli tijekom jučerašnjeg dana.' Predsjednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper istaknuo je da nekoliko huligana nije uspjelo pokvariti atmosferu: 'Mislim da tih par huligančića nije uspjelo pokvariti utisak prijateljstva i bratskog zagrljaja ova dva karate saveza.' Natjecanje je okupilo 1.700 sudionika iz 13 zemalja te je, unatoč pokušaju incidenta, nastavljeno u sportskom duhu. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić naglasila je važnost zajedništva i tolerancije u gradu: 'Rijeku želimo vidjeti kao grad zajedništva i tolerancije. Na jučerašnji pokušaj incidenta reagirali smo u suradnji s nadležnim službama reda. Nije bilo fizičkog ili verbalnog nasilja niti uništavanja imovine. Pozivam sve da probleme rješavamo mirnim putem i vjerujem da Rijeka neće tolerirati nasilje.'