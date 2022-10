Novi gaf američkog predsjednika: Rekao kako je njegov sin Beau 'izgubio život u Iraku'

Američki predsjednik Joe Biden, govoreći u Coloradu, napravio je još jedan gaf. istaknuo je kako je njegov sin Beau Biden, koji je 2015. godine preminuo od raka, "izgubio život u Iraku".

- Kažem ovo kao otac čovjeka koji je osvojio Brončanu zvijezdu, medalju za istaknutu službu i izgubio život u Iraku - istaknuo je predsjednik Biden tijekom govora.

Beau, bivši glavni državni odvjetnik Delawarea, rođen je 3. veljače 1969. godine. Umro je od raka mozga 30. svibnja 2015. godine. Bio je raspoređen u Iraku 2009. godine i za svoju je službu dobio medalju Brončane zvijezde, navodi Daily Mail.

Foto: Douliery Olivier/ABACA Beau Biden

Predsjednik Biden rekao je 2019. godine da misli da je njegov sin dobio rak zbog "izloženosti jamama za spaljivanje" tijekom njegova raspoređivanja.

Joe Biden u posljednje se vrijeme često dovodi u neugodne situacije zbog čega bude na meti kritika. Primjerice, krajem rujna, na konferenciji o borbi protiv gladi, u publici je pokušao pronaći članicu Kongresa Jackie Walorski koja je u kolovozu poginula u prometnoj nesreći.

- Jackie, jesi li tu? Gdje je Jackie? Mislio sam da će i ona biti tu - zbunjeno je govorio.

