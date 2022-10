Biden upozorava na apokalipsu: Baci li Putin nuklearnu bombu, uslijedit će armagedon

Američki predsjednik Joe Biden smatra da zbog ruskih prijetnji da će upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini svijet još od Kubanske krize 1962. godine nije bio tako blizu nuklearnom armagedonu. Biden je kazao da Vladimira Putina dobro poznaje i da zna da se ne šali kada prijeti upotrebom nuklearnog oružja, a slična poruka stigla je ovih dana i od bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koja također tvrdi da Putinove prijetnje da će “ruski teritorij” braniti “svim sredstvima”, misleći na nuklearno oružje, treba shvatiti ozbiljno, a ne odbaciti ih kao blef.

’Svaki centimetar NATO-a’

”Nismo se suočili s mogućnošću armagedona od Kennedyja i Kubanske raketne krize 1962.”, kazao je Biden na jednom skupu u New Yorku, uvjeravajući da taktičko nuklearno oružje nije moguće upotrijebiti, a da ne dođe do “armagedona”. Biden pritom priznaje da mu nije jasno kako će se Putin izvući iz zamke u koju se sam doveo. “Kako će pronaći izlaz i kako će se izvući iz ove situacije a da ne izgubi moć u Rusiji?”, zapitao je retorički Biden, koji je u New Yorku sudjelovao na prikupljanju sredstava za kampanje demokratskih senatora uoči prijelomnih kongresnih izbora početkom studenoga, a događaj je, zanimljivo, organizirao James Murdoch, sin Ruperta Murdocha, vlasnika televizije Fox News, koja je podržavala Trumpa.

Slične optužbe stižu i iz Moskve. Putinov šef diplomacije Sergej Lavrov optužuje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je zahtjevom za “preventivnim napadima” na Rusiju, kako bi se spriječio ruski nuklearni udar, zazivao nuklearni napad na Rusiju, čime je, kako tvrdi, potvrdio opravdanost ruske “specijalne operacije” protiv Ukrajine, iako Zelenski nije spominjao nuklearne udare.

Ovo nije prvi put da Biden optužuje Rusiju za nuklearne prijetnje. U nedavnom govoru pred Općom skupštinom UN-a Biden je optužio Rusiju da invazijom na Ukrajinu krši temeljna načela članstva u UN-u i da “neodgovorno” prijeti nuklearnim oružjem. Američki je predsjednik tada rekao da je Rusija, stalna članica Vijeća sigurnosti, bez ikakva razloga napala svoga susjeda pokušavajući jednu suverenu zemlju izbrisati s karte svijeta, upozorivši Putina da u nuklearnom ratu nema pobjednika i da se takav rat nikada ne smije voditi. Poslije je Biden još jednom poručio Putinu da se Sjedinjene Države i NATO neće dopustiti zastrašivati i da će braniti “svaki centimetar” svog teritorija. “Gospodine Putin, dobro čujte što vam kažem: svaki centimetar”, kazao je Biden nakon što je Putin objavio odluku o aneksiji četiriju ukrajinskih regija.

Putinove manipulacije

Putin je tada još jednom nagovijestio mogućnost korištenja nuklearnog oružja u obrani “ruskog teritorija”, pokušavajući time agresorski rat i obranu okupiranih dijelova Ukrajine predstaviti kao obranu ruskog teritorija, iako je, naravno, riječ o notornoj laži i manipulaciji. A kako ruska doktrina predviđa mogućnost korištenja nuklearnog oružja u slučaju ugroženosti Rusije, mnogi upozoravaju da će Rusija za obranu osvojenih područja Ukrajine upotrijebiti i nuklearno oružje, pogotovo u svjetlu činjenice da konvencionalne ruske snage u Ukrajini u ovom trenutku očito nisu u stanju zaustaviti ukrajinsku protuofenzivu, koja već nekoliko tjedana bilježi velike uspjehe. Pojedini analitičari, međutim, u Putinovim nuklearnim prijetnjama prepoznaju isključivo znak slabosti i pokušaj zamrzavanja rata, odnosno zaustavljanja ukrajinskog napredovanja.

VIDEO Ukrajinski Vukovar, kako nazivaju Buču, ima i svoju Trpinjsku cestu