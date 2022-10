ANALIZA

Da se prije nekoliko godina pitalo Europu i Ameriku, Putin se mogao izvući samo s Krimom, ali je, kao i svi diktatori, bio nezajažljiv

Ukrajinci donedavno nisu gađali ciljeve na Krimu, no Putinova aneksija četiriju ukrajinskih regija i to je promijenila, s obzirom na to da se time izgubio poseban tretman što ga je prešutno uživao Krim, iako to, naravno, ne može popraviti štetu koju je zapadno priznavanje tog posebnog statusa prouzročilo ne samo Ukrajincima, nego i vjerodostojnosti ukupne europske i zapadne politike prema Putinovu ekspanzionizmu.