Američki predsjednik u publici tražio članicu Kongresa koja je poginula: 'Jackie, gdje si?'

Američki predsjednik Joe Biden ponovno se našao u neugodnoj situaciji zbog čega je na meti kritika. Naime, na konferenciji o borbi protiv gladi u publici je pokušao pronaći članicu Kongresa Jackie Walorski koja je u kolovozu poginula u prometnoj nesreći.

- Jackie, jesi li tu? Gdje je Jackie? Mislio sam da će i ona biti tu - govorio je zbunjeni Biden, a snimka se odmah proširila društvenim mrežama.

Naime, Walorski je sudjelovala u organizaciji konferencije na kojoj je Biden govorio, no poginula je u prometnoj nesreći u Indiani zajedno s još dvoje članova svog kabineta.

“Jackie, are you here? Where’s Jackie?"



Biden called out a recently deceased congresswoman in remarks at a hunger conference she helped organize, addressing Indiana Republican Jackie Walorski as if she were still alive https://t.co/HRRpEeLIlE pic.twitter.com/dVsw1HjLb6