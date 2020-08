Novi detalji o nasilju u Kaštelima: Uzrok svega je dug za marihuanu? Otac pretučenog otvorio dušu

- Ja sam za sve zadnji doznao. Moj sin je takav: dobar, skroman, pravedan, povučen. Pretukli su ga, a on je to krio od mene. Snimka je bila objavljena, svi su je vidjeli, a ja sam doznao tek kada nam je policija pokucala na vrata. Jutros su bile i dvije cure iz socijalne službe, razgovarali su s njim. Danas je bila i njegova majka, moja bivša žena koja je napustila mene i naše četvero djece još prije tri godine. Njoj nisam dao da uđe u kuću! Inače, on je danas skroz dobar, uredan, mi se inače dobro slažemo - kazao nam je danas otac pretučenog 19-godišnjeg Kaštelanina kojega su dvojica nasilnika tukla i maltretirala, a još trojica su to gledala, snimala i snimka brutalnog iživljavanja objavljena je na internetu.

Tražili od njega 2000 kuna

- Bio je jutros kod mene doma ispričati se otac jednog od nasilnika, čovik je jako potresen. Radi u MORH-u, karakteran je čovik, jako teško je i njemu zbog ovoga što mu je sin napravio. Teško je gledati i kada ti sina tuku, ali i kada ti se sin onako iživljava. Plakao je, pružio mi ruku i ja sam njegovu ruku primio i zahvalio što je došao. Drugi se nisu ni narugali - govori otac pretučenog momka.

Policija je u nedjelju uhitila dvojicu nasilnika sa snimke, a danas su izvijestili kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad dvije osobe, 19-godišnjakom i maloljetnikom. Sumnjaju kako su 22. kolovoza 2020. godine na području Kaštel Štafilića, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, od oštećenog 19-godišnjaka tražili da im donese dvije tisuće kuna. Tijekom događaja fizički su ga napadali, udarajući ga po tijelu i glavi.

- Nadalje, u cilju podmirenja navodnog duga, 19-godišnjak je 23. kolovoza 2020. godine maloljetniku predao i motor, koji mu je poslije vratio navodeći mu kako više nema dugova - naveli su u PU splitsko-dalmatinskoj.

Nakon događaja 19-godišnjak nije zatražio liječničku pomoć. Također, policija je priopćila kako je tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno postojanje osnove sumnje da su osumnjičeni u više navrata oštećenom prodavali marihuanu. Sumnja se da su 19-godišnjak i maloljetnik ostvarili obilježja kaznenih djela iznude i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku. Kriminalističko istraživanje ovog događaja se nastavlja.

Otac oštećenog mladića kaže nam da o kupovanju marihuane on ne zna ništa, a poznaje samo jednog od nasilnika, i to površno. Ostale nikad nije vidio. Ipak, nije previše iznenađen.

- Moj vam je sin povodljiv i proziran kao staklo. Njega je lako prevariti i zavesti - govori.

Potvrđuje nam da je njegov sin osoba s posebnim potrebama i da nije završio Srednju poljoprivrednu školu koju je pohađao po prilagođenom programu.

- Nije završio ništa. Prvi razred upisao je za mesara, drugi za cvjećara po prilagođenom programu, ali su ga izbacili, nije redovito dolazio na nastavu. Nedavno su ga pozvali iz škole da nastavi, ali nije htio ići na praksu. On je na svoju ruku, tvrdoglav, takav je - govori nam otac zlostavljanog momka koji je najstarije dijete, ima još dvije sestre i brata.

Njih su troje u sustavu socijalne skrbi, u domovima i kod udomitelja. Otac, koji ima 67 godina i 1800 kuna mirovine, o njima se ne može brinuti. Struju su im isključili, kaže, prije šest godina.

Da je nasilje, ali i snimka nasilja koja je objavljena na društvenim mrežama odraz slike da kao društvo već godinama toleriramo nasilje, kazala je splitska psihologinja Mirjana Nazor.

- Nije pitanje kako sada reagirati, nego kako smo reagirali do sada. Mi kao društvo godinama toleriramo nasilje i to gotovo u svim segmentima. Sankcije za nasilnike, bez obzira za vrstu nasilja, minimalne su ili nikakve, i nasilnici, čini mi se, smatraju da svoje ciljeve mogu ispuniti jedino nasiljem, a da pritom znaju da neće snositi velike posljedice - kazala je Nazor.

Kako je naglasila, kaštelanski slučaj samo je jedan u moru slučajeva nasilja s kojima smo se susreli i nažalost jedan od slučajeva koji ide u prilog tezi, kazala je, da je nasilje uobičajena pojava.

- Pa u splitskim školama su se čak dogovarale tučnjave, nasilne akcije koje su učenici snimali. Vulgarno rečeno, to je novi način zabave za neke mlade - podsjetila je i naglasila da ne trebamo čekati nasilni događaj jer je to pitanje vremena, već da postoje stručnjaci koji trebaju unaprijed reagirati.

- Represija mora postojati, no ako ne djelujemo preventivno, nismo ništa riješili - kazala je Nazor.

Ključnim pak smatra jasno i jednako postupanje prema svim nasilnicima neovisno o dobi jer tretiranje njihova nasilja kao uobičajenog ili minimalno kažnjavanje nasilja ne vode rješenju.

Da djeca danas odrastaju u društvu koje tolerira nasilje, a reagiramo tek kada poteče krv, smatra Ella Selak Bagarić, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

- Poneki slučaj završi u medijima, a nasilje među djecom događa se svakodnevno - na ulici, u školama, na društvenim mrežama... Ključna je uloga prevencije i rane intervencije, a iako je javnost potresena kada dođe do eskalacije, pozivanje na odmazdu neće pomoći ni žrtvi ni počinitelju. Umjesto toga treba preuzeti vlastitu odgovornost i, kada se u našoj okolini dogodi nasilje - prijaviti ga, a ne okretati glavu, kako bi i žrtva i počinitelj dobili pomoć stručnjaka. U Hrvatskoj je iznimno mali broj prijava sustavu o nasilju, pogotovo od stručnjaka koji rade u školama, vrtićima... Pa onda, ako nasilje nazovemo dječjom igrom danas i ne radimo na prevenciji, sutra se pitamo odakle nam toliko nasilne djece. Ne ulazeći u konkretan slučaj, iz kliničkog iskustva mogu reći da kod nasilne djece uglavnom do izražaja dođu svi propusti odraslih iz njihove okoline, odnosno sve što smo kao društvo propustili dati na vrijeme. Sasvim je sigurno počinitelj pokazivao neke druge oblike problematičnog ponašanja i ranije - poručila je psihologinja Ella Selak Bagarić.

Javne osude

Nakon objave snimke na društvenim mrežama oglasio se Boksački klub Leonid iz Kaštel Starog. Oni su među napadačima prepoznali svoga člana i poručili da su ga isključili iz kluba. Snimka koja je šokirala Hrvatsku izazvala je brojne reakcije i osude u Splitu, ali i drugdje u Hrvatskoj.

Reagirao je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban koji je rekao da je svako nasilje neprihvatljivo, a ovo iživljavanje i snimanje je ispod svake civilizacijske i ljudske razine. Slučaj je javno osudio i kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović, a oglasio se i Županijski odbor Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

- Ovim putem želimo istaknuti kako počinitelji gnjusnog napada na mladića u Kaštelima nisu članovi Mladeži HDZ-a kako se navodi u pojedinim napisima i komentarima. Nasilje u cjelini, a posebno kada je usmjereno prema nekome tko je slabiji ili ranjiv ili kada se koristi za iznudu ozbiljan je problem koji u fokus javnosti dođe prekasno. U ovom trenutku najvažnije je pomoći žrtvi i pokazati kako nije sam te se s tim u cilju svi pojedinačno stavljamo na raspolaganje - poručili su iz Mladeži HDZ-a.

Oglasio se i proslavljeni hrvatski kik-boksač Antonio Plazibat, bivši K-1 prvak i jedan od najboljih boraca najjače svjetske kickboxing organizacije Glory. - Kako te nije sramota? Umisto da zaštitiš i staneš u obranu, ti tučeš okolo - napisao je Plazibat.