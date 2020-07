Nove ankete: Evo kako stranke stoje u tri izborne jedinice

Istraživanje raspoloženja birača u trećoj, četvrtoj i petoj izbornoj jedinici koje je za Dnevnik Nove TV provela agencija Ipsos pokazalo je da u ove tri jedinice HDZ i Restart osvajaju ukupno po 15 manadata, Domovinski pokret devet, Most njih dva, a reformisti jedan mandat. Slične rezultate dobila je i agencija Promocija Plus koja je za RTL provela istraživanje u istim jedinicama.

Prema njihovim rezultatima, nakon prvih sedam izbornih jedinica, HDZ i Restart su potpuno izjednačeni - 38:38! Treća snaga u Hrvatskoj je Domovinski pokret s 14 mandata. Zasad MOST ima četiri, lijevo-zelena koalicija oko platforme Možemo! je na tri, dok jedan mandat ima koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom.

Istraživanje Ipsos agencije za Dnevnik Nove TV

Slavonija je tradicionalno bila HDZ-ov bazen glasova tamo su prije 4 godine 28 zastupnika osvojili njih 14. A sada su i dalje vodeća stranka ali nagrizena od Domovinskog mosta. HDZ vodi u 4 izbornoj jedinici s 31 posto, a odmah iza je Restart koalicija s potporom od 24 posto i na trećem je mjestu Domovinski pokret sa 16,6 posto. Oko izbornog praga je MOST sa 4,9 posto.

Kada se postotci u mandate pretvore HDZ ima 5 izgledna mandata, Restart kolacija njih 4, a domovinski pokret njih 3. Vodi se borba za dva mandata i njih dobivaju ili gube HDZ koji može i do oba mandata, MOST, Restart i Domovinski pokret. U konačnici najveće su šanse da HDZ ima 6 mandata, a MOST dobije zastupnika u 4 izbornoj jedinici.

Jug Slavonije ili 5 izborna jedinca zanimljiva je zbog sraza Zdravka Marica i Ivana Penave. HDZ je tamo prije 4 godine osvojio 8 mandata. Sada HDZ dobiva bitno manje postotka ali i mandata – točnije 33,4 posto. Domovinski pokret dobiva pak 22,4 posto, a Restart koalicija 15 posto izborni prag prelazi i MOST sa 6,9 posto. U mandatima HDZ dobiva 6 mandata, domovinski pokret njih 4, a Restart koalicija njih 3 i most jedan mandat. Za 14 mandat viseći zapravo se bori Restart koalicija i ako ga osvoje dobili bi spomenuta 3 zastupnika. U suprotnom bi taj mandat mogao prijeći u ruke HDZ-a ili Domovinskog pokreta. Prije 4 godine ta SDP tada u drugoj koaliciji osvojili su 4 mandata.

Sjever Hrvatske tradicionalno je sklon ljevici. Tako je i sada. Restart koalicija osvaja 36,7 posto, slijedi HDZ sa 17,5 posto i Domovinski pokret sa 10,7 posto. U mandatima Restart ima sigurna 7 mandata, a HDZ 3 te domovinski pokret 1. No tu su još tri liste oko izbornog praga i to Reformisti Radimira Čačića sa 5,4, HNS sa 3,5 posto te MOST sa 3,5 posto.

Tri su granična mandata za koja se bore te tri liste. Ako ne uspiju prijeći prag, na dodatni mandat vrebaju HDZ, Restart i Domovinski pokret. Po trenutnom stanju najizglednije je da Restart dobije 8-og zastupnika, Domovinski pokret drugog zastupnika, a Reformisti Radimira Čačića osvoje jedan mandat.

Neodlučni glasači mogli bi značajno utjecati na rezultat izbora

Ovisno o izbornoj jedinici neodlučnih je oko 10% i njihova finalna odluka za koga će glasati i hoće li uopće glasati može značajno utjecati na konačne rezultate izbora.

Drugi bitan aspekt, a koji se kroz rezultate istraživanja ne može vidjeti, je mobilizacija birača na dan izbora. U izborima koji se održavaju na ljetnu nedjelju i u polupsihozi korone, u slučaju niske izlaznosti jako je upitno tko će svoje birače motivirati da glasuju. Odustajanje od izlaska na izbore nije ravnomjerno među glasačima različitih političkih opcija tako da i to može jako utjecati na rezultate.

Istraživanje agencije Promocija Plus za RTL

I istraživanje provedeno za RTL televiziju pokazalo je slične rezultate. Prema njihovim rezultatima, na sjeveru zemlje Restart koalicija uvjerljivo pobjeđuje, a HDZ ima dvostruko manje. Restart ima 41,3% podrške, a HDZ 19,8%. Obje opcije bolje su prošle 2016.; više od polovine birača koji su tada izišli na birališta zaokružilo je SDP, a četvrtina HDZ. Treći izbor, s gotovo pet posto je Domovinski pokret (4,7%).

Reformisti Radimira Čačića su na 3,9 posto, a nešto manje ima HNS i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom. Ovdje se pet lista bori za dva granična mandata. Pa kada se to preračuna Restart ima osam fiksnih mandata, uz veću mogućnost dodatnog graničnog mandata, HDZ ima četiri fiksna, dok je Domovinski pokret blizu jednom graničnom mandatu. Od osvajanja graničnog mandata udaljeniji su i Čačićevi reformisti i HNS i koalicije oko Stranke s imenom i prezimenom.

Što se tiče Slavonije, u IV. izbornoj jedinici HDZ je prvi izbor - trećina ukupne potpore (33,8%), slijedi Restart s 22 posto, pa Domovinski pokret (16,5%) i Most (3,8%). Sve ostale opcije su ispod, pa jedino ove četiri opcije imaju šanse za mandat. Tri liste bore se za jedan granični mandat. HDZ tako ima fiksnih šest, a najbliži su i tom jednom dodatnom graničnom mandatu. Restart ima četiri, a od tog jednog graničnog je udaljeniji. Domovinski pokret fiksno tri i MOST bez fiksnog mandata i s manjom mogućnošću osvajanja graničnog.

U V. izbornoj jedinici očekuje se uvjerljiva pobjeda HDZ-a - 40 posto. Restart je na 25,2 posto, slijedi Domovinski pokret sa 16,8% i još jedino Most (4,5%) ima mogućnost za mandat. A sve četiri ove liste bore se za dva granična mandata... Tu HDZ ima fiksnih sedam, a od graničnog je udaljeniji. Restart je na tri s većom mogućnošću osvajanja jednog graničnog. Domovinski pokret - fiksno dva i također bliži je dodatnom graničnom. MOST fiksnih nema, a dalje je i od graničnog mandata.

