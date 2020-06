Anketa za četiri izborne jedinice: Mrtva trka između Restarta i HDZ-a

Između HDZ-a i Restarta vodi se mrtva trka, ali koalicija oko SDP-a osvaja najviše saborskih mandata, 21. HDZ je na 20, Domovinski pokret na sedam. Platforma oko Možemo! ima tri, Most je na četiri i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom ima jedan mandat. Rezultati su to istraživanja političkih preferencija koje je agencija Promocija plus u suradnji s RTL-om provela u četiri, uvjetno rečeno, zagrebačke izborne jedinice. Radi se o I., II., VI. i VII. izbornoj jedinici.

Prvi izbor u I. izbornoj jedinici je RESTART koalicija (29,4%), a slijedi HDZ koji je u toj izbornoj jedinici u koaliciji s HSLS-om (22,9%). Treća snaga u Zagrebu je koalicija platforme Možemo!-Zagreb je naš-Nova ljevica-Radnička fronta-Orah-Za grad (10,9%). Nešto manje ima Domovinski pokretMiroslava Škore (10,5%). Kad je riječ o mandatima - mogli bi ih dobiti i koalicija Stranke s imenom i prezimenom-Fokus-Pametno (5,8%), Most (5,4%) i Živi zid (3,7%). Ostali nemaju šanse za mandat, neodlučnih je osam posto.

U I. izbornoj jedinici šest lista bori za tri granična mandata. Restart koalicija pet fiksnih mandata uz manju mogućnost dodatnog, šestog mandata. HDZ ima sigurna četiri mandata. Lijevo-zelena koalicija oko platforme Možemo! ima jednu siguran mandat, a blizu je i drugom. Domovinski pokret Miroslava Škore ima sličnu situaciju. Koalicija oko stranke S imenom i prezimenom i Most blizu su graničnom mandatu, dok Živi zid za to ima manju šansu, stoji u istraživanju koje je objavio RTL.

U II. izbornoj jedinici, na dosadašnjim izborima presudnoj izbornoj jedinici, vodi SDP-ova koalicija (32,3%), ali za vratom im puše HDZ (30,5%). Gotovo 10 posto uzima Domovinski pokret (9,9%), a Most je na 4,8 posto.Šansu za mandat ima još jedino stranka Milana Bandića (4,1%). Ne i koalicija oko Možemo! koja je na točno tri posto.

Četiri se liste bore za dva granična mandata. Restart koalicija fiksno osvaja šest mandata, HDZ pet uz manju mogućnost za šesti. Domovinski pokret ima jedan fiksni mandat i veću mogućnost za dodatni granični mandat.

U VI. izbornoj jedinici ponovno tijesna borba s istim pobjednikom kao na prošlim izborima 2016. HDZ i Restart su na oko 30 posto. Slijede Domovinski pokret (12,7%) i Most (4,9%). HDZ ima pet fiksnih mandata i blizu su šestom graničnom. Restart također pet, ali su dalje od šestog, graničnog. Domovinski pokret fiksno ima dva mandata, Most je blizu jednom graničnom dok je Možemo! nešto udaljenije.

U VII. izbornoj jedinici Restart koalicija je prvi izbor za 29,5 posto birača. Nešto manje ima HDZ (28,7%), slijede Domovinski pokret (10,7%) i Možemo! (6,6%). Mandat bi mogli uzeti i Most (6,2%) i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom (3,7%). Neodlučnih je 8,4 posto, a u ovoj izbornoj jedinici za dva granična mandata bore se četiri liste.Restart osvaja pet fiksnih mandata uz manju mogućnost za šesti granični. HDZ ima fiksnih pet. Domovinski pokret uz ovaj jedan ima veću mogućnost za još jedan mandat. Lijevo-zelena koalicija osvaja fiksno jedan. Most je bliži graničnom mandatu, a koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom dalja.

