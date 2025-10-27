Nova varijanta Covida nazvana 'Frankenstein' hara Europom: Evo o čemu je zapravo riječ

Nova varijanta koronavirusa, nazvana XFG ili 'Frankenstein', postala je dominantna u Njemačkoj i dijelovima Europe od sredine 2025. godine. Zbog svoje genetske složenosti i neobičnog naziva, ova varijanta privukla je pažnju javnosti, ali zdravstveni stručnjaci pozivaju na smirivanje panike. XFG je rekombinacija dviju ranijih podlinija virusa, LF.7 i LP.8.1.2, što znači da kombinira genetske elemente različitih virusnih linija, slično kao što je Frankensteinovo čudovište sastavljeno od različitih dijelova. Ovaj proces rekombinacije uobičajen je kod virusa poput SARS-CoV-2, koji se neprestano mijenjaju kako bi se prilagodili, piše Euronews.

U medijima je XFG prozvana "varijantom Frankenstein", a često se povezuje s izrazitom grloboljom, opisivanom kao "grlo poput britve". Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i njemački Institut Robert Koch (RKI) upozoravaju da nema čvrstih dokaza da je ovaj simptom specifičan za XFG ili češći nego kod drugih varijanti. Uz grlobolju, pacijenti prijavljuju uobičajene simptome COVID-19, poput groznice, kašlja, umora i gubitka okusa ili mirisa. Prema WHO-u i Europskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), XFG je klasificiran kao "varijanta pod praćenjem". To znači da zdravstvene vlasti pomno prate njezino širenje i učinke, ali zasad ne smatraju da predstavlja ozbiljnu prijetnju. RKI procjenjuje rizik od XFG-a kao nizak, a najnoviji podaci ECDC-a pokazuju da broj slučajeva COVID-19 u Europi, iako povišen, trenutno opada u većini zemalja.

Stručnjaci upozoravaju da je gotovo nemoguće razlikovati infekciju XFG-om od drugih respiratornih bolesti, poput gripe, samo na temelju simptoma. Grlobolja i promuklost, iako neugodni, uobičajeni su kod mnogih virusnih infekcija. Za potvrdu infekcije COVID-19 i dalje se preporučuje testiranje. Iako XFG privlači pažnju zbog svog jezivog nadimka, stručnjaci podsjećaju da mutacije virusa nisu neuobičajene. "Virusi poput SARS-CoV-2 neprestano evoluiraju. Važno je pratiti nove varijante, ali trenutno nema razloga za paniku", izjavio je glasnogovornik RKI-ja. Građanima se savjetuje da nastave s uobičajenim mjerama opreza. U slučaju simptoma, testiranje ostaje ključno za pravovremenu dijagnozu i sprječavanje daljnjeg širenja virusa.