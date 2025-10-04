Liječnik objasnio koji su simptomi novih sojeva Covida: Upozorio da zbog jednog odmah treba potražiti pomoć

Zdravstveni djelatnici diljem Europe, upozoravaju na sezonski porast slučajeva gripe i Covid-19 donoseći izazove u razlikovanju ovih dviju bolesti zbog njihovih sličnih simptoma. Dok se virusi šire kašljem, kihanjem ili čak razgovorom, stručnjaci pozivaju na oprez, posebno među ranjivim skupinama, te naglašavaju važnost cijepljenja kao ključne mjere zaštite. I gripa i Covid-19 uzrokuju respiratorne poteškoće, no njihovi simptomi i ozbiljnost se razlikuju. Prema zdravstvenim stručnjacima, gripa se obično pojavljuje iznenada, praćena visokom temperaturom, bolovima u mišićima i ekstremnim umorom. Tipični simptomi uključuju curenje nosa, kihanje i blagu iritaciju grla, no gripa može izazvati ozbiljne komplikacije, posebno tijekom zime. Prošle zime, prema podacima iz Velike Britanije, gripa je uzrokovala hospitalizaciju više od 8000 ljudi. S druge strane, Covid-19, posebno njegove novije varijante poput Stratusa (XFG i XFG.3), pokazuje promjenjiv obrazac simptoma. Dok su 2020. godine gubitak okusa i mirisa bili prepoznatljivi znakovi, danas se češće javljaju simptomi slični prehladi – curenje nosa, grlobolja, začepljeni sinusi, promuklost, ali i vrućica, uporan kašalj, umor, glavobolje, kratkoća daha te probavne smetnje poput mučnine i proljeva. Promuklo grlo postalo je jedan od karakterističnih znakova novijih varijanti. Iako stručnjaci nisu pretjerano zabrinuti zbog širenja novih sojeva, napominju da je mutacija virusa prirodan proces.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) izvijestila je o porastu slučajeva Covid-19 od 7,6 posto u Engleskoj u tjednu do 10. rujna, što ukazuje na mogućnost većeg porasta tijekom zimskih mjeseci. Uz Covid-19 i gripu, zdravstvene službe pripremaju se i za druge sezonske bolesti poput RSV-a i norovirusa. S obzirom na očekivani porast slučajeva tijekom zime, zdravstveni dužnosnici pozivaju građane da se pripreme na vrijeme. Uz cijepljenje, važno je jačati imunitet zdravom prehranom, redovitim kretanjem i dovoljno sna. "Ova jesen i zima mogle bi biti izazovne, ali pravovremenim mjerama možemo značajno smanjiti pritisak na zdravstveni sustav", poručuju stručnjaci, piše Independent.

Podsjetimo, u Velikoj Britaniji zabilježeno je širenje dviju novih varijanti virusa Covid-19, poznatih kao XFG (Stratus) i NB.1.8.1 (Nimbus), prema izvješću Britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA). Iako stručnjaci uvjeravaju da ove varijante ne predstavljaju veću prijetnju od prethodnih, genetske promjene virusa mogle bi povećati vjerojatnost zaraze, što zahtijeva daljnje praćenje i oprez. Prema dr. Azeemu Majeedu, profesoru i voditelju odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo na Imperial Collegeu u Londonu, većina ljudi zaraženih varijantama Stratus i Nimbus doživljava blage simptome zahvaljujući stečenom imunitetu tijekom godina. Tipični simptomi uključuju kašalj, temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima, gubitak okusa ili mirisa, promuklost, curenje iz nosa, zimicu, kratkoću daha, a neki pacijenti prijavljuju i izrazito bolno grlo, koje opisuju kao osjećaj "oštrice britve". Iako su infekcije kod mlađih osoba uglavnom blage, starije osobe (75 godina i više) te oni s kroničnim bolestima poput dijabetesa, kronične bolesti bubrega ili oslabljenim imunološkim sustavom suočavaju se s većim rizikom od teškog oblika bolesti. Znakovi ozbiljnijeg stanja uključuju konfuziju, visoku ili upornu temperaturu, nedostatak daha te nisku razinu kisika.

Dr. Majeed savjetuje da starije osobe budu posebno oprezne ako primijete temperaturu koja ne prolazi nakon nekoliko dana, izrazit umor, poteškoće s disanjem ili smanjeni apetit. "Ako osjete probleme poput zbunjenosti, trebali bi hitno potražiti liječnički savjet", naglasio je. UKHSA naglašava da je mutiranje virusa uobičajeno te da će dodatni podaci pomoći u razumijevanju kako ove varijante utječu na imunološki sustav, piše Express.