Nova pravila na aerodromima zbunjuju putnike: Ovo morate znati prije putovanja!

Europska komisija je u utorak objavila da će ponovno dopustiti korištenje naprednih C3 skenera na nekim zračnim lukama, čime će putnicima biti omogućeno nošenje do 2 litre tekućine kroz sigurnosne provjere, umjesto dosadašnjeg ograničenja od 100 mililitara. Time je poništena zabrana iz rujna kojom se onemogućavalo korištenje tehnologije EDS CB C3 koja je omogućavala putnicima da sa sobom nose veće količine tekućina, obavještava Politico.eu.

Međutim, promjena stava Komisije izazvala je zabunu jer se dopušta korištenje samo skenera koje proizvodi jedna tvrtka – britanski Smiths Detection. To ostavlja zračne luke koje su kupile skupe skenere konkurenata poput Nuctecha i Rapiscana bez mogućnosti njihove uporabe. Ti skeneri neće se moći koristiti dok ih ponovno ne certificira Europska konferencija civilnog zrakoplovstva (ECAC), međuvladina organizacija odgovorna za usklađivanje sigurnosnih pravila u zračnom prometu u Europi, i dok Komisija ne izda svoje konačno odobrenje.

Novo odobrenje EU-a odnosi se na “700 skenera smještenih u 21 državi članici,” rekla je u utorak Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Komisije za promet, dodajući da se mnogi od njih nalaze u “velikim čvorištima.” “Odluka se odnosi na prvu konfiguraciju određene vrste skenera, a postoje i druge vrste,” rekla je Itkonen, napomenuvši da će svaka zračna luka sama biti odgovorna za obavještavanje putnika o pravilima koja kod njih vrijede. “Oni će morati jasno informirati putnike koriste li ovu najnoviju tehnologiju ili ne,” dodala je. “To ne znači da sada svi putnici diljem EU-a mogu nositi veće spremnike s tekućinama.”

To dovodi do vrlo različitih sigurnosnih pravila unutar same Unije, ponekad čak i unutar istoga grada ili istog zračnog čvorišta. Na primjer, putnici koji polaze iz Milana sada smiju nositi do 2 litre tekućine ako polaze iz zračne luke Linate ili iz Terminala 1 u Malpensi, dok u Terminalu 2 Malpense i dalje vrijedi staro pravilo od 100 ml. Zračna luka Milano Bergamo objavila je da će zadržati pravilo od 100 ml do 28. studenoga, kada se očekuje postavljanje novih skenera na sigurnosnim provjerama.

Zračna luka Schiphol u Amsterdamu i druge nizozemske zračne luke navodno posjeduju tehnologiju koja omogućuje zaobilaženje ograničenja od 100 ml, ali su objavile da će staro pravilo zasad ostati na snazi. Djelomična ponovna certifikacija C3 skenera izazvala je podijeljene reakcije udruženja zračnih luka ACI Europe. “Ovo je vrlo dobra vijest za putnike, zračne luke i sigurnost općenito,” izjavio je Olivier Jankovec, glavni direktor tog lobija. No “ovo je samo djelomičan ishod – ostavljajući druge proizvođače i zračne luke koje koriste njihovu opremu u neizvjesnosti.”

Nuctech je postupak EU-a nazvao “dugotrajnim i fragmentiranim,” ali je dodao da njihovi uređaji “ne nailaze na tehničke prepreke” za ponovno certificiranje. “Ključno je da raspored i testiranja ostanu transparentni i pravedni kako bi svi dobavljači imali jednake mogućnosti,” dodala je tvrtka u svom priopćenju. Podsjetimo, prošle je godine Komisija provela raciju u toj kineskoj tvrtki u sklopu istrage o stranim subvencijama. C3 skeneri trebali su omogućiti lakša pravila za putnike i istodobno povećati sigurnost. Zračne luke obično zahtijevaju da tekućine u ručnoj prtljazi budu pohranjene u spremnicima do 100 ml te da ih se, zajedno s elektroničkim uređajima poput prijenosnih računala i pametnih telefona, izdvaja iz prtljage. C3 skeneri omogućuju provjeru prtljage bez tih koraka, čime se ubrzava prolazak kroz sigurnosne provjere.

No Komisija je u rujnu zabranila ovu praksu kao “preventivnu mjeru koja ne odgovara na novu prijetnju, već se odnosi na privremeni tehnički problem.” Time je uklonjen glavni poticaj zračnim lukama za ulaganje u C3 skenere, koji su, prema ACI Europe, “u prosjeku osam puta skuplji od konvencionalnih rendgenskih uređaja koje zamjenjuju, dok su troškovi održavanja četiri puta viši.” Slična su ograničenja uvedena i u Ujedinjenom Kraljevstvu, no ta je zemlja u travnju povukla svoju odluku, što je stvorilo dodatni pritisak na Komisiju da učini isto.