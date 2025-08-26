Naši Portali
NOVI RAST

Nova odluka HZMO-a o usklađivanju mirovina: Ovo je iznos koji država jamči za 40 godina staža

Karlovac: Hladovina gradskih parkova spas od vru?ina
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
26.08.2025.
u 21:56

Za 35 godina staža država jamči 536 eura, a za 40 godina – 612 eura mirovine neovisno o uplatama doprinosa

Radnicima koji odlaze u starosnu mirovinu u drugoj polovini ove godine godina mirovinskog staža u Hrvatskoj ne smije biti ispod 15,32 eura. Za 35 godina staža država jamči 536 eura, a za 40 godina – 612 eura mirovine neovisno o uplatama doprinosa. Taj se iznos umanjuje do 12 posto onima koji odlaze u prijevremenu mirovinu. Prosječna radnička najniža mirovina isplaćena u srpnju bila je 440 eura za 31 godinu staža. Najniža mirovina odobrava se za gotovo 40 posto radnika koji ove godine odlaze u mirovinu! Primaju je ljudi koji su tijekom radnog vijeka bili prijavljeni na minimalac ili su zarađivali desetak posto ispod prosječne plaće! Ljudima čije su mjesečne plaće bile u visini prosječne plaće jedna godina staža vrijedi između 18 i 19 eura! Tko je zarađivao dvostruko više od prosjeka, a odlazi u starosnu mirovinu, može računati na 36 do 38 eura po godini staža.

Iznos najniže mirovine po godini staža mijenja se dva puta godišnje i vezan je za redovna usklađivanja mirovina prema kretanju plaća i cijena. Povrh toga, Plenkovićeva je Vlada već drugi put dodatno povećala njezinu vrijednost po tri posto iznad ostalih mirovina kako bi popravila standard umirovljenika s najnižim primanjima. Posljednje tripostotno povećanje isplaćeno je u kolovozu. Najnižu mirovinu prima više od četvrtine, odnosno 323 tisuće umirovljenika, među kojima je 274 tisuće domaćih i oko 50 tisuća inozemnih umirovljenika. Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u utorak je donijelo odluku po kojoj se aktualna vrijednost mirovine povećava 6,48 posto od 1. srpnja. Kažu da je to treća najveća stopa usklađivanja mirovina od početka velike mirovinske reforme iz siječnja 1999. godine.

Nova aktualna vrijednost mirovine (AVM), koja se koristi kao jedan od elemenata za izračun budućih mirovina, bit će 14,45 eura. HZMO podsjeća da su od srpnja 2023. mirovine rasle 8,42%, a od 1. srpnja 2024. – 7,42%. Mirovine povećane 6,48 posto prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u rujnu (s mirovinom za kolovoz), zajedno s razlikom za srpanj 2025. Prosječna će mirovina porasti 41 euro, no i s najnovijim usklađenjem ostat će ispod 700 eura. Na istoj sjednici donesena je i Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2025., prema kojoj osnovica za određivanje naknade iznosi 331,23 EUR.

Godišnji dodatak

Kad je riječ o mirovinama, Vlada se obvezala da će do kraja listopada donijeti odluku o vrijednosti godišnjeg dodatka po godini staža, koji će biti pandan 13. mirovini. Špekulacije su da bi godišnji dodatak mogao biti od pet pa do 15 eura po godini staža, neki priželjkuju i punu mirovinu, a isplatit će se u prosincu. Bit će ovo prvi put da je vrijednost dodatne isplate vezana za godine staža, čime će se honorirati duljina rada. Dosadašnje jednokratne novčane pomoći vezale su se za iznos mirovine i primali su ih oni koji su imali kratak radni staž pa su im, samim time, i mirovine bile niske ili se kao slabije plaćeni radnici nalaze u kategoriji primatelja najnižih mirovina.

